Pròxim Orient
Israel fa caure els últims grans edificis de la Ciutat de Gaza i designa una altra ‘zona humanitària’ al sud
El govern hebreu ha instat la població gaziana a traslladar-se a Khan Yunis, en vigílies de l’ocupació total de la capital de l’enclavament
María Mondéjar
Davant les oficines centrals de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA), inoperativa després de la prohibició d’Israel a les seves operacions, la torre al-Sousi, al sud-oest de laCiutat de Gaza, havia ofert refugi a famílies desplaçades d’altres zones de l’enclavament abans de ser arrasada per complet aquest dissabte en un bombardeig de l’Exèrcit israelià. Els habitants de l'edifici de quinze plantes, envoltat per centenars de tendes de campanya provisionals que acullen més gazians desplaçats, van ser alertats amb menys d'una hora d'antelació a través d'un comunicat del portaveu en àrab de l'Exèrcit, el coronel Avichay Adraee.
L’atac forma part de la campanya anunciada per l’Exèrcit israelià de bombardejar els últims edificis de gran altura de la capital gaziana, en el marc del seu pla d’ocupació total de la ciutat, al·legant haver-hi trobat «infraestructura terrorista». De fet, aquest divendres ja havia esfondrat la torre Mushtaha que, al costat del-Sousi, era un dels edificis residencials més grans de la Ciutat de Gaza.
El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha qualificat els esforços per convertir en pols els edificis que encara queden dempeus a la ciutat —de la qual l'Exèrcit assegura controlar ja un 40%— com a "l'obertura de les portes de l'infern a Gaza". «Quan la porta s’obri, no es tancarà, i l’activitat de les FDI (Forces de Defensa d’Israel) anirà en augment», va afirmar Katz en una publicació a X aquest divendres.
L’Exèrcit designa Khan Yunis com a «nova zona humanitària»
A més, en plena escalada de l'ofensiva a Gaza, l'Exèrcit israelià ha designat aquest dissabte Khan Yunis, al sud de la Franja, com a nova "zona humanitària", mentre les seves forces avancen al nord per completar el pla de presa total de la capital de Gaza aprovat pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a principis d'agost. Khan Yunis és, en realitat, una suposada “zona humanitària” des de l’any passat i, al costat d’al-Mawasi, acull la major part de la població gaziana desplaçada. Totes dues, però,han estat atacades en repetides ocasions sota la justificació que en els seus campaments s'ocultaven combatents de Hamàs.
En el comunicat, l'Exèrcit ha assegurat que aquesta nova "zona humanitària"comptarà amb " hospitals de campanya, aqüeductes i instal·lacions de dessalinització" i que disposarà d'un "subministrament continu d'aliments, tendes de campanya, medicines i equip mèdic". «Residents de la ciutat de Gaza, no feu cas de les afirmacions de Hamàs, aprofiteu l'oportunitat per traslladar-vos a la zona humanitària tan aviat com sigui possible i uniu-vos als milers que ja s'han desplaçat en els darrers dies i setmanes», va escriure, Avichay Adraee, al seu compte de X.
Aquesta urbs, la segona més important de la Franja després de la capital, també havia sigut arrasada pels atacs israelians, que van destruir en el seu moment el 90 % de les seves infraestructures, segons el servei de Defensa Civil gaziana. Avui s’ha convertit en un eixam de tendes de campanya, on els gazians sobreviuen sense electricitat ni aigua, i on les agències internacionals que operen sobre el terreny adverteixen que ja no queda espai disponible.
