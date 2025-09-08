Rússia ataca per primera vegada la seu del Govern d’Ucraïna a Kíiv
L’ofensiva nocturna va arribar a tot el país amb un nou rècord de més de 800 drons i 12 míssils, que van causar quatre morts i 44 ferits
Rússia va llançar un atac massiu durant la matinada de diumenge a Ucraïna, inclosa la capital, Kíiv, amb més de 800 drons i més d’una dotzena de míssils, que va superar el rècord anterior, de juliol, quan va enviar 740 drons. En l’ofensiva hi van morir almenys quatre persones i 44 més van resultar ferides, segons el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Ha sigut el primer cop que un atac rus ha arribat a la seu del Govern ucraïnès, que va registrar danys de consideració al sostre i els pisos superiors, informa Efe.
Segons l’informe diari del comandament de les forces aèries de l’Exèrcit d’Ucraïna, Rússia va llançar un atac combinat amb 805 drons suïcides del tipus Shahed i drons esquer de diversos tipus des de Rússia i l’ocupada península ucraïnesa de Crimea.
El ministre ucraïnès d’Exteriors, Andrí Sibiha, va confirmar a X que era la primera vegada que Rússia feia servir tants drons en un atac. "Només això ja representa una greu escalada", va dir, i va remarcar el cinisme de la nova estratègia militar del cap del Kremlin, Vladímir Putin, just en el moment en què el president dels EUA, Donald Trump, intenta aconseguir la pau a Ucraïna. De moment es desconeixia si l’edifici governamental va ser atacat deliberadament o si va resultar danyat per fragments de drons o míssils enderrocats per les defenses antiaèries ucraïneses, però fonts anònimes esmentades pel diari Ukraïnska Pravda parlen d’un bombardeig directe planificat. Rússia també va llançar nou míssils Iskander-K i quatre míssils balístics Iskander-M/KN-23.
Les defenses antiaèries ucraïneses van poder fer caure 747 drons i quatre míssils Iskander-K. No obstant, es van registrar impactes de nou míssils i 56 drons suïcides en 37 localitzacions. Un dels principals objectius de l’atac rus nocturn va ser la capital, Kíiv, tot i que Rússia també va bombardejar Odessa (al sud), Krementxuk (al centre), Kriví Rih i Dnipropetrovsk (a l’est), segons va indicar en el seu compte de Facebook la primera ministra ucraïnesa, Iúlia Sviridenko.
Zelenski va informar de la xifra total de víctimes en un missatge a les seves xarxes socials després de conversar per telèfon amb el president francès, Emmanuel Macron, amb qui, va indicar, va coordinar els esforços diplomàtics, els pròxims passos i els contactes amb els socis per garantir una resposta adequada. Va assenyalar, a més, que Ucraïna prepara juntament amb França noves mesures per reforçar la defensa.
Segons van informar les autoritats d’emergència i locals de Kíiv, l’objectiu més afectat pel bombardeig nocturn rus va ser la capital ucraïnesa, on van morir dues persones, entre les quals hi ha una dona i un nadó, i 20 més van resultar ferides.
"Necessitem armes"
"L’enemic cada dia terroritza i mata la nostra gent arreu del país. El món ha de reaccionar davant aquesta destrucció no solament amb paraules, sinó amb accions. Cal augmentar la pressió de les sancions, sobretot contra el petroli i el gas russos. Es necessiten noves restriccions que castiguin la màquina militar del Kremlin", va denunciar Sviridenko, que, a més, va recalcar: "Els edificis els restaurarem, però les vides perdudes no es poden recuperar".
"I el més important: Ucraïna necessita armes. Allò que aturi el terror i no permeti a Rússia intentar assassinar ucraïnesos cada dia", va clamar en el missatge la primera ministra.
