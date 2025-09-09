La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis
Els organitzadors asseguren que tripulació i passatgers estan "fora de perill"
Els organitzadors de la Global Sumud Flotilla han denunciat que un dels vaixells de la missió ha estat atacat amb un dron a Tunis. Segons han informat, es tracta de l'embarcació 'Família', que ha transportat aquests dies membres del Comitè Directiu de la flotilla, entre els quals l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. El vaixell estava sota bandera portuguesa i tots els passatgers i la tripulació estan "fora de perill". Els organitzadors han explicat que s'ha obert una investigació per saber què ha passat exactament. "Els actes d'agressió destinats a intimidar i descarrilar la nostra missió no ens dissuadiran", han assegurat. La flotilla va arribar a Tunis diumenge i té previst reiniciar la navegació aquest dimecres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó