La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis

Els organitzadors asseguren que tripulació i passatgers estan "fora de perill"

Un vaixell de la Global Sumud Flotilla amb ajuda humanitària per Gaza surt del port de Barcelona

Un vaixell de la Global Sumud Flotilla amb ajuda humanitària per Gaza surt del port de Barcelona

Els organitzadors de la Global Sumud Flotilla han denunciat que un dels vaixells de la missió ha estat atacat amb un dron a Tunis. Segons han informat, es tracta de l'embarcació 'Família', que ha transportat aquests dies membres del Comitè Directiu de la flotilla, entre els quals l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. El vaixell estava sota bandera portuguesa i tots els passatgers i la tripulació estan "fora de perill". Els organitzadors han explicat que s'ha obert una investigació per saber què ha passat exactament. "Els actes d'agressió destinats a intimidar i descarrilar la nostra missió no ens dissuadiran", han assegurat. La flotilla va arribar a Tunis diumenge i té previst reiniciar la navegació aquest dimecres.

