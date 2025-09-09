La nova llei antitabac prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants
La norma també proposa multar els pares dels menors que vaporegen
Patricia Martín
El Consell de Ministres ha donat aquest dimarts llum verda a una de les lleis sanitàries més esperades: la llei antitabac,que regula, per primera vegada, els nous productes relacionats amb el tabac i amplia els espais sense fum.
Una de les seves mesures més conegudes i controvertides és la prohibició de fumar, qualsevol tipus de producte relacionat amb el tabac, a les terrasses de bars i restaurants. Però també veta els cigarrets electrònics d’un sol ús, tant pel seu impacte ambiental com pel seu atractiu per als joves. I prohibeix expressament als menors fumar o vapejar i, si són enxampats, es podran multar els seus pares.
En definitiva, contempla una bateria de mesures defensades per les societats mèdiques i les associacions de pacients, per impulsar una reducció del consum de tabac similar a la que va portar la primera llei, del 2005, i la seva ampliació el 2010. Tot i que la norma no incorpora una de les principals reivindicacions sanitàries: l’empaquetat neutre dels paquets, ja que no hi ha hagut acord entre Sanitat, en mans de Sumar, i la part socialista del Govern, segons fonts del departament dirigit per Mónica García.
No obstant, Sanitat no renuncia al fet que l’empaquetat sense marques ni reclams publicitaris s’introdueixi durant la tramitació parlamentària, un procés per al qual encara queda bastant perquè ara l’avantprojecte ha d’obtenir els informes preceptius, tornar al Consell de Ministres i només després, iniciar el seu camí a les Corts. Un recorregut que no es preveu fàcil, ja que la norma genera rebuig en la indústria i els hotelers, que han mostrat la seva preocupació pel possible impacte econòmic que tindrà la prohibició de fumar a les terrasses.
Aquestes són les principals mesures de la nova norma:
Espais lliures de fum
La norma amplia els espais on no es podrà fumar i ara tampoc vapejar, en línia amb les recomanacions de la Comissió Europea. Quan la llei entri en vigor, no es podran usar productes relacionats amb el tabac en recintes on es desenvolupin espectacles públics, en instal·lacions esportives, estacions de transport o centres educatius, entre d’altres. Així mateix, estaran vetats als exteriors de centres sanitaris, educatius, universitaris i socials. També en parcs infantils i zones culturals o esportives. Així com a les terrasses dels bars espectacles i concerts a l’aire lliure. I als vehicles de transport amb conductor i d’ús laboral. Són mesures, segons la ministra de Sanitat, «avalades per la ciència i avalades per la societat».
Consum en menors
La venda i entrega de tabac a menors ja està prohibida, però la norma prohibeix expressament el consum de tabac i productes relacionats amb els menors. Si fumen o vapegen i són enxampats per la policia, els seus pares podran ser multats, tot i que encara no està decidit si amb una sanció lleu o greu. Es decidirà en un reglament legislatiu posterior.
Nous productes
La llei regula, per primera vegada, «amb contundència», segons Mónica García, els productes associats al tabac i que en els últims anys s’han tornat més populars, sobretot entre la població més jove. Segons l’enquesta ESTUDES 2023, el 54,6% dels joves de 14 a 18 anys ha provat alguna vegada un cigarret electrònic, una prevalença superior a la del tabac tradicional. El problema és que, segons els metges, els nous productes no són innocus i, en molts casos, són la «porta d’entrada» als cigarrets convencionals. Per això, la llei sotmet a les mateixes restriccions legals que té el tabac als cigarrets electrònics, les bossetes de nicotina per a ús oral, els productes d’herbes usats en catximbes i els dispositius de consum escalfats. Així mateix, prohibeix els cigarrets electrònics d’un sol ús, pel seu impacte ambiental i atractiu per als joves.
La publicitat
Així mateix, l’avantprojecte aplica als nous productes les limitacions a la publicitat, promoció i patrocini. Així, prohibeix tota forma de publicitat, directa o indirecta, de tabac o els productes relacionats, ja sigui per mitjans de comunicació tradicionals com a través d’internet i xarxes socials. Així mateix, veta la publicitat en equipaments i mobiliari situat a l’espai públic, cosa que inclou cartells o rètols amb logotips o marques de cigarrets electrònics. A més, impedeix a les empreses patrocinar activitats i esdeveniments. I obliga els responsables dels espais públics on estigui prohibit el consum de tabac, a una senyalització visible que informi de la prohibició. Les multes poden arribar als 600.000 euros.
L'Observatori
La llei restableix l’Observatori per a la Prevenció del Tabaquisme, òrgan de coordinació interadministrativa per al seguiment de les polítiques públiques en aquesta matèria que va ser suprimit el 2014. A més, la llei s’integra en una estratègia governamental més àmplia de lluita contra el tabaquisme, que inclou el finançament de tractaments per deixar de fumar, campanyes i altres regulacions. De fet, Sanitat aspira a concloure, abans que acabi l’any, la tramitació del reial decret que limita l’ús d’aromatitzants als cigarrets electrònics, per evitar que els sabors atraguin el consum, i que limitarà la quantitat de nicotina a les bossetes.
