La Global Sumud Flotilla denuncia un segon atac amb un dron en una embarcació a Tunis
Els organitzadors hi veuen un "intent orquestrat per distreure i frustrar" la missió
La Global Sumud Flotilla ha denunciat que una segona embarcació ha estat "atacada" per un dron mentre estava atracada en aigües de Tunis, segons ha informat a través d'un comunicat. Es tracta del segon atac denunciat per la Flotilla en 48 hores. Segons relaten els organitzadors, el vaixell 'Alma', que navegava sota bandera britànica, ha patit danys per l'incendi posterior a la coberta superior. Malgrat tot, expliquen que no hi ha ferits i que tant la tripulació com els passatgers estan "fora de perill". La Global Sumud Flotilla ha afirmat que aquests fets són "un intent orquestrat per distreure i frustrar" la missió, però han assegurat que ells continuaran "sense immutar-se".
"El nostre viatge pacífic per trencar el setge il·legal d'Israel a Gaza i mantenir una solidaritat infrangible amb el seu poble avança amb determinació i fermesa", han manifestat els organitzadors.
