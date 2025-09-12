Drets
La democràcia retrocedeix al món per novè any consecutiu
La llibertat de premsa s’ha reduït en 43 països, la caiguda més accentuada des de l’any 1975
Ricardo Mir de Francia
La democràcia continua perdent vigor al món, amenaçada pels corrents autoritaris però també per les reticències dels seus principals estendards a continuar promovent-la. Per novè any consecutiu, la majoria dels països del món van patir el 2024 un deteriorament en el seu acompliment democràtic, segons l’anàlisi de l’Institut Internacional per a la Democràcia i l’Assistència Electoral (IDEA Internacional), la caiguda consecutiva més prolongada des que el prestigiós organisme amb seu a Estocolm iniciés els seus registres fa mig segle. Els dubtes sobre la credibilitat electoral o les deficiències de l’estat de dret expliquen part del retrocés, però no només. IDEA assenyala que la llibertat de premsa s’ha reduït en 43 països, la caiguda més accentuada des de l’any 1975.
"La democràcia s’enfronta a una tempesta perfecta de ressorgiment autocràtic i una profunda incertesa a causa dels enormes canvis socials i econòmics", assegura Kevin Casas-Zamora, secretari general d’IDEA Internacional.
El deteriorament democràtic no sempre és aparent. L’any passat va ser un any de supercicle electoral. Prop de 1.600 milions de persones van anar a votar. Però en un de cada cinc països es van produir irregularitats que qüestionen la credibilitat dels resultats. Va passar en països amb baix acompliment democràtic com Moçambic o el Pakistan, però també en alguns amb més tradició, com Corea del Sud o Geòrgia, segons IDEA Internacional.
Retrocés democràtic
En total 94 països, un 54% dels 173 analitzats per l’organisme, van patir algun tipus de retrocés democràtic respecte al seu acompliment fa cinc anys. Respecte a la llibertat de premsa, l’informe assenyala que ha minvat a 43 països, prop d’un 25% dels analitzats. L’Afganistan registra les pitjors censures.
