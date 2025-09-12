El conflicte del Pròxim Orient
Netanyahu acusa Sánchez d’una "amenaça genocida" contra Israel
El president del Govern va argumentar que Espanya no pot aturar la guerra a Gaza per si sola perquè no té bombes nuclears ni petroli
Andrea López-Tomàs
L’ús del llenguatge és tremendament subjectiu. Mentre cada vegada més actors, inclòs el president del Govern, Pedro Sánchez, utilitzen la paraula genocidi per descriure el que Israel està fent a la Franja de Gaza, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha fet servir el mateix adjectiu per respondre al mandatari espanyol. El líder israelià va acusar ahir Sánchez d’haver realitzat una "amenaça genocida flagrant" contra Israel després que Sánchez digués: "Espanya, com saben, no té bombes nuclears, ni portaavions ni grans reserves de petroli. Nosaltres sols no podem aturar l’ofensiva israeliana. Però això no significa que no deixem d’intentar-ho". Netanyahu ha recorregut a la Inquisició espanyola per retreure a Sánchez les seves declaracions.
La Inquisició i l’Holocaust
Durant la tarda de dijous, l’oficina del primer ministre israelià va escriure dos tuits sentenciadors. "Sánchez va dir ahir que Espanya no pot aturar la lluita d’Israel contra els terroristes de Hamàs perquè ‘Espanya no té armes nuclears’. Aquesta és una flagrant amenaça genocida contra l’únic Estat jueu del món", va escriure. "Pel que sembla, amb la Inquisició espanyola, Sánchez no en té prou amb l’expulsió dels jueus d’Espanya i l’assassinat sistemàtic de jueus en massa durant l’Holocaust. Increïble", va afegir. Dilluns, el mandatari socialista va anunciar nou mesures contra Israel per les accions que està portant a terme a Gaza que ha qualificat de "genocidi". Tel-Aviv va respondre ràpidament aquell mateix dia prohibint l’entrada a les ministres Yolanda Díaz i Sira Rego, igual que el Govern espanyol va prohibir l’entrada de dos ministres ultradretans israelians, els colons Bezalel Smotrich i Itamar Ben Gvir.
El Ministeri d’Exteriors espanyol va respondre ahir amb un comunicat als "falsos i calumniosos comentaris realitzats" per Netanyahu. "El poble espanyol és amic del poble d’Israel i del poble de Palestina", va afirmar. "Condemnem immediatament l’atroç atemptat comès el 7 d’octubre pel grup terrorista Hamàs i exigim des del primer dia l’alliberament incondicional de tots els ostatges", recorda, alhora que ha reclamat "el cessament immediat de la violència sense fi a Gaza, els constants atacs contra població civil, l’entrada immediata de tota l’ajuda humanitària bloquejada actualment pel Govern israelià i el respecte dels més bàsics drets humans de la població palestina i del dret internacional humanitari".
