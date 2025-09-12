Violència política als EUA
Detingut el presumpte assassí de Charlie Kirk, un jove de 22 anys de Utah
Les autoritats capturen el jove després que un familiar avisés l’oficina del xèrif
Idoya Noain
«El tenim». Spencer Cox, el governador de Utah, ha confirmat aquest divendres la detenció del sospitós de l’assassinat dimecres de Charlie Kirk, un important aliat de Donald Trump i influent organitzador juvenil dels conservadors als Estats Units.
El sospitós ha sigut identificat com a Tyler Robinson, de 22 anys, i està en custòdia des de dijous a la nit.
El governador ha explicat que «un membre de la família de Tyler Robinson va contactar a l’oficina del xèrif del comtat amb informació que havia confessat el crim o donat a entendre que l’havia comès».
Aquesta persona va explicar als investigadors que el sospitós «s’havia tornat més polític en els últims anys». El familiar va fer també referències a un incident recent abans del dia de l’atac i una conversa amb un altre membre de la família en què Robinson va esmentar la visita a la universitat de Kirk. «Van parlar de per què no els agradava i els punts de vista que tenia i el familiar va afirmar també que Kirk estava ple d’odi», ha explicat Cox.
La informació que va donar el familiar es va donar a altres investigadors del cas, incloent-hi l’FBI, que van revisar imatges addicionals de vídeo de les càmeres de vigilància de la universitat. En aquestes gravacions el van veure arribant al campus en un cotxe gris dimecres cap a les 8.29 del matí hora local, quatre hores abans del crim. Portava roba diferent de la que se’l veia a les fotos distribuïdes per localitzar-lo, i era la que portava quan el van veure en persona per primera vegada els investigadors.
Cox també ha explicat que a la munició i els casquets trobats a l’arma hi havia inscripcions. Entre aquestes, una que deia «captura feixistes» (amb captura com si fos atrapar una pilota), una altra que deia «Bella Ciao» i una altra més amb el missatge «si llegeixes això ets gai»
Avanç de Trump
El president Trump havia anunciat hores abans la detenció del sospitós. «Crec, amb alt nivell de certesa, que el tenim en custòdia»,va dir el republicà en una entrevista a Fox News.
Trump, que va ser qui dimecres va anunciar a la seva xarxa social la mort de Kirk, va reconèixer que la informació era «preliminar» i que estava compartint una cosa que acaba de «sentir» i que podria «ser corregida», tot i que també va indicar la seva convicció que tenien l’assassí de Kirk. Va afirmar també que si el detingut era l’autor del crim i era declarat culpable volia per a ell la pena de mort .
Identitat
El president havia informat en la seva entrevista també que «una persona que era molt pròxima» al sospitós va ser qui el va identificar gràcies a les imatges que al llarg de dijous va distribuir l’FBI. Aquesta persona, que segons Trump era «una persona de fe, un pastor» religiós, va acudir al pare del sospitós, que va ser qui va conduir el seu fill fins a les autoritats.
El sospitós va quedar en custòdia dijous prop de les 23.00 hores a Utah, segons fonts policials citades per diversos mitjans abans de la roda de premsa. Unes hores abans les autoritats havien fet una roda de premsa facilitant imatges més clares del sospitós captades per càmeres de seguretat dimecres i demanant la col·laboració ciutadana.
Defensa de l’FBI
La detenció treu una mica de pressió a l’FBI i especialment el seu director, Kash Patel, l’actuació en aquest cas havia sigut qüestionada. Dimecres Patel va incitar a la confusió anunciant a les xarxes socials l’arrest del sospitós. Es tractava d’una persona que va ser interrogada i posada en llibertat.
La Casa Blanca ha emès un comunicat defensant Patel, molt lleial a Trump. «El director Patel està treballant nit i dia en aquest cas. Qualsevol que posi en dubte la seva dedicació només està utilitzant aquest moment extremament trist en un acte de politiqueig».
