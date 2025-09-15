Abascal titlla Sánchez de «xulo putes» i lloa l'assassinat Charlie Kirk
El líder de VOX va titllar de «psicòpata» el president del Govern
Mariano Alonso Freire
Santiago Abascal va fer ahir a la plaça de toros coberta de Vistalegre, a Madrid, una demostració de força omplint a vessar el recinte i fent-se acompanyar de la plana major dels seus correligionaris internacionals, si bé gairebé tots ells mitjançant un vídeo i no presencialment, fet que va deslluir la cita respecte a altres esdeveniments anteriors de Vox. Abascal va titllar de «psicòpata» el president del Govern i va animar els seus simpatitzants que cantessin «Pedro Sánchez, fill de puta». El líder de Vox els va corregir, en to sarcàstic, i els va dir que havien de cridar «Pedro Sánchez, xulo putes».
Va ser un dels moments àlgids del Viva 2025, l’esdeveniment anual de la formació que es va celebrar durant tot el cap de setmana passat a la capital d’Espanya. El gran absent, el president de l’Argentina, Javier Milei, va fer una al·locució per vídeo però en directe, cosa que va permetre a Abascal agrair-li la presència, tot i que fos virtualment. Van enviar també vídeos, aquests ja gravats, la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, el d’Hongria, Viktor Orbán, i la líder opositora de Veneçuela, María Corina Machado, entre molts d’altres.
I presencialment hi van ser el líder de l’extrema dreta portuguesa, Chega, André Ventura, l’alcalde de Lima (Perú), Rafael López Aliaga, i l’eurodiputada grega Afroditi Latinopoulou, estrella emergent al seu país.
Homenatge
Abascal es va presentar a l’esdeveniment de Vox el primer dia de parlaments amb una samarreta idèntica a la que portava l’agitador nord-americà Charlie Kirk quan va ser assassinat dimecres passat en un campus d’Utah. El líder de l’extrema dreta espanyola va tornar a recordar i a homenatjar la seva figura com la d’«un jove patriota que es dedicava a promoure debats lliures a les universitats, amb el millor to», com van fer la resta d’oradors sense excepció.
