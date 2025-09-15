Pedro Sánchez demana l'expulsió d'Israel de totes les competicions esportives
El president del Govern reclama a la comunitat internacional que s’inspiri en la protesta ciutadana que va obligar diumenge a cancel·lar l’última etapa de la Vuelta ciclista
Juan Ruiz Sierra
Pedro Sánchez ha insistit aquest dilluns en el seu missatge de suport als manifestants que un dia abans van aconseguir la suspensió de l’última etapa de la Vuelta ciclista a Espanya, celebrada a Madrid, en protesta per la participació d’un equip israelià. Però aquesta vegada el president del Govern ha anat un pas més enllà, i ha defensat per primera vegada clarament la necessitat que el país governat per Benjamin Netanyahu sigui expulsat de totes les competicions esportives internacionals.
«Nosaltres rebutgem la violència. Sentim respecte i admiració pels nostres ciclistes. Per això es va posar ahir la seva seguretat per davant de qualsevol altra qüestió. Però també sentim respecte i admiració per una societat civil espanyola que es va mobilitzar contra la injustícia i va defensar les seves idees pacíficament. El debat hauria de créixer i arribar a tots els racons del món. Les organitzacions esportives s’han de plantejar si és ètic que Israel continuï participant en competicions internacionals», ha assenyalat el president del Govern al Congrés, durant una reunió amb els parlamentaris socialistes convocada per obrir el curs polític, donar detalls sobre el que ha d’arribar (amb l’intent d’aprovar els Pressupostos com a plat fort) i esperonar els ànims després de l’entrada a la presó de l’exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, per presumpta corrupció.
«¿Per què es va expulsar Rússia després de la invasió d’Ucraïna i no es va expulsar Israel després de la invasió de Gaza? La nostra posició és clara i rotunda. La comparteix la majoria de la població espanyola, voti qui voti. Fins que no cessi la barbàrie, ni Rússia ni Israel han d’estar en cap competició internacional més», ha continuat Sánchez.
Un debat domèstic
La guerra lliurada per Netanyahu a Gaza, arran dels atemptats de Hamàs ocorreguts fa gairebé dos anys, és ja un dels assumptes principals de la política espanyola. Per a Sánchez, que dimarts passat va aprovar sancions a Israel, es tracta sens dubte d’un «genocidi», un diagnòstic en què coincideix amb bona part dels experts en dret internacional després de més de 65.000 morts palestins, la majoria dones i nens.
El cap de l’Executiu, que de tots els líders europeus de pes és el més crític amb el país del Pròxim Orient, ja va mostrar el seu suport a les protestes diumenge, poc abans de la suspensió de l’etapa final de la Vuelta arran d’una protesta en què també hi va haver algun brot de violència. «Espanya avui brilla com a exemple i com a orgull. […] Espanya fa un pas endavant en la defensa dels drets humans», va dir durant un míting a Màlaga.
Les seves paraules van ser ràpidament criticades per un PP que es mou en l’equidistància davant el conflicte del Pròxim Orient, criticant les matances de palestins però rebutjant les sancions a Israel i evitant parlar de genocidi. «No pot estar al capdavant del Govern un president irresponsable que aclama la violència entre compatriotes», ha insistit aquest dilluns el líder dels conservadors, Alberto Núñez Feijóo.
Però els col·laboradors del president del Govern asseguren que Sánchez seguirà amb la seva ferma condemna a Israel. Sobretot, per una qüestió d’«ètica elemental». Però també perquè totes les enquestes assenyalen que la immensa majoria de la població espanyola comparteix aquest discurs.
