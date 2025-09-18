Fecasarm avisa que la llei antitabac és "desproporcionada" i "tindrà un impacte negatiu" en la restauració i el turisme
La patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, amb seu a Girona,presenta al·legacions a la norma i alerta que crearà "inseguretat jurídica" als establiments
La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei antitabac perquè inclou mesures que són "desproporcionades" i "sense aval científic" i que la prohibició de fumar en espais oberts "tindrà un impacte negatiu en el turisme". En l'escrit, Fecasarm apunta que la prohibició de fumar en espais oberts és "una mesura desproporcionada", "no ajustada a evidència científica suficient i perjudicial per al normal desenvolupament de l'activitat empresarial en el sector". Indiquen que organismes internacionals com l'OMS "han centrat les advertències en els riscos del consum en espais tancats i mal ventilats" i "mai" en espais a l'aire lliure, com les terrasses.
"La prohibició projectada contravé el principi de proporcionalitat en l'adopció de polítiques públiques", remarca la patronal, que avisa que la prohibició de fumar en espais oberts tindrà un "impacte negatiu en el turisme", que, remarquen, és "el principal motor de l'economia". "Es tracta d'una mesura susceptible de crear confusió en un país turístic com Espanya", asseguren, tot remarcant que a Europa només Suècia prohibeix fumar en terrasses.
Segons Fecasarm, la prohibició de fumar a l'aire lliure "col·locarà Espanya en desavantatge competitiu respecte a altres destinacions mediterrànies i del nord d'Àfrica", "erosionaria el valor cultural de l'experiència en terrasses" i "perjudicaria la imatge de la marca Espanya en els mercats emissors".
La patronal també alerta que aquesta mesura "no reduirà el consum de tabac i provocarà més brutícia, soroll i molèsties als veïns", provocarà "pèrdues econòmiques a les empreses de restauració i d'oci nocturn i l'acomiadament de treballadors" i "convertirà el personal dels locals en agents de control", amb possibles "conflictes amb els clients" i posant els establiments "en una situació d'inseguretat jurídica".
També al·leguen que la prohibició de fumar en espais oberts és "incongruent amb les normes ambientals recentment aprovades" i remarquen que l'actual regulació ja "garanteix una convivència pacífica entre fumadors i no fumadors", entre d'altres.
L'avantprojecte de llei antitabac es troba en fase d'audiència pública i encara ha de passar pel Congrés dels Diputats per a l'aprovació definitiva.
