El govern espanyol anuncia la inversió més gran de la història per als aeroports espanyols
Aena invertirà en el seu pròxim pla director 12.888 milions, dels quals 9.991 milions seran per a la part regulada
David Navarro
La inversió més gran en el sistema aeroportuari en dècades.Aena invertirà en el període 2027-2031 prop de 13.000 milions d’euros en els aeròdroms espanyols. A aquesta xifra s’afegeixen 1.000 milions per a l’Altet. En concret, 9.991 milions per a les actuacions regulades que contemplarà el proper Document d’Ordenació Aeroportuària, a la qual cosa se sumaran altres actuacions del gestor aeroportuari fins a sumar 12.888 milions.
Així ho ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, durant un acte celebrat a l’aeroport d’Alacant-Elche Miguel Hernández; en el qual ha estat acompanyat del ministre de Transports,.Óscar Puente; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; i el president d’Aena, Maurici Lucena, entre d’altres.
Un acte en què Sánchez ha avançat les principals línies del Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2017-2031, en què es recullen les principals actuacions que es portaran a terme en els diferents aeròdroms espanyols per garantir que puguin absorbir els increments de trànsit previstos.
Una planificació que parteix, per començar, d’un volum de trànsit molt superior al que es preveia arribar fa uns anys, a causa de l’acceleració del turisme que s’ha produït des del final de la pandèmia. Així, l’any passat el conjunt de la xarxa d’Aena a Espanya va tancar l’exercici amb més de 309 passatgers i un incrementdel 9,2% sobre les xifres de l’exercici anterior.
Un creixement que ha continuat aquest any, tot i que a un ritme una mica més pausat, ja que fins al mes d’agost s’havien comptabilitzat 216 passatgers, un 4,1% més que en els vuit primers mesos del 2024.
El mateix president d’Aena, Maurici Lucena, ha fet referència a aquest assumpte. «La força impetuosa del trànsit després de la pandèmia ens va sorprendre a tots i aquesta força ha col·locat nombrosos aeroports a prop de la seva capacitat tècnica màxima teòrica, essencialment els dos grans hubs –el Prat i Barajas– i els grans aeroports turístics», ha assenyalat, abans d’admetre que en alguns d’ells van «estrets».
En aquest sentit, les xifres anunciades per Sánchez suposen més que duplicar el pressupost de l’anterior DORA, que estarà vigent fins al 2026, i que contempla 2.250 milions d’inversió. Un pressupost que, això sí, el Consell de Ministres ja s’ha vist obligat a incrementar en 351 milions més per realitzar millores addicionals amb què cobrir l’increment del trànsit per sobre de l’esperat que s’ha registrat.
Això pel que fa a la part regulada, perquè si es tenen en compte les inversions d’Aena a la part no regulada la quantitat ascendeix a 3.542 milions, segons ha apuntat Óscar Puente, que també ha defensat el sistema de fixació de tarifes d’Aena. Un sistema que, segons ha recalcat, permeten «mantenir la qualitat i efectivitat del sistema» i «finançar les inversions sense apel·lar als diners dels contribuents», només amb els «ingressos del gestor».
Reus, Girona i Sabadell
Més enllà de les intervencions a Barcelona, Aena també preveu actuacions als altres aeroports catalans. Al de Reus es crearà una nova zona de control de passaports d'arribades, es remodelaran els vials d'accés i es millorarà la zona d'embarcament i els equipaments de seguretat. Pel que fa a Girona, està prevista la millora a la zona d'embarcament, una terrassa al costat aire, l'adequació de la zona d'arribades no Schengen i el redisseny de l'aparcament d'autobusos. També es vol contribuir a l'execució de la passarel·la de connexió entre la futura estació d'alta velocitat i la terminal de l'aeroport. Finalment, a Sabadell es preveu millorar la urbanització, accessos i escomeses amb un nou accés nord i una millora del talús de la zona est.
