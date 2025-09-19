Ayuso s'alinea amb Aznar
El PP de Madrid va per una banda i Gènova per l’altra, o fins i tot es pot dir que els populars de la líder madrilenya es converteixen de nou en un vers lliure dins de la formació conservadora
Mariano Alonso Freire
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta una discrepància cada vegada més evident en el si del seu partit i que no fa l’efecte que hagi de desaparèixer de l’horitzó immediat. A mesura que l’ofensiva d’Israel s’intensifica, i quan una comissió independent nomenada per l’ONU ja ha determinat que el que passa a la Franja de Gaza és un genocidi, terme que els populars eviten (com fins fa tot just uns mesos feia el president Pedro Sánchez), escoltar el líder de l’oposició és una cosa i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una altra de ben diferent. Tampoc ho és escoltar José María Aznar, amb qui avui coincidirà Feijóo en un col·loqui a Madrid que clausurarà el campus de la FAES del 2025, on l’expresident va assenyalar dimecres que "si Israel perdés el que està fent, no som conscients del problema que representaria: seria situar el món occidental a punt de la derrota total".
Feijóo, que ja havia condemnat l’actuació del Govern de Netanyahu per no haver distingit entre terroristes de Hamàs i civils innocents a Gaza, va afinar l’argument en la pregunta que va traslladar a Sánchez dimecres en la sessió de control. "La massacre de civils a Gaza ha de parar, i els civils palestins no són terroristes", va etzibar al cap de l’Executiu, abans d’argumentar que "qui està bombardejant Gaza és el Govern d’Israel i no pas el poble d’Israel que vostè ha condemnat". Ahir mateix a l’Assemblea de Madrid, on tenia lloc el ple setmanal, van preguntar sobre aquesta afirmació al portaveu del PP en aquesta cambra autonòmica, Carlos Díaz-Pache, que es va limitar a dir que "totes les guerres tenen morts de civils que es poden evitar".
El que va passar en el ple regional, on també se celebrava la sessió de control, encara va marcar més distàncies amb Gènova. Ayuso va anunciar la concessió de la medalla de la Comunitat de Madrid al guanyador de la volta ciclista a Espanya, cosa que l’esquerra va considerar una provocació després de la polèmica per la participació de l’equip Israel-Premier Tech en la ronda espanyola. I sens dubte no hi va haver en les seves paraules cap indici de condemna a l’actuació d’Israel, que tant la presidenta madrilenya com Aznar continuen defensant com la barrera de la democràcia occidental al Pròxim Orient.
Gènova va a totes perquè la posició del partit sobre Gaza, un tema amb el qual consideren que Sánchez només pretén polaritzar la societat (i en això no hi ha fissures dins del PP), no colonitzi tota l’agenda política, per més que això sigui prou difícil tenint en compte l’envergadura de la crisi humanitària. El mateix Feijóo va demanar als principals dirigents del partit, incloent-hi els barons autonòmics, en la reunió de la Junta Directiva Nacional de dilluns, que adoptessin més aviat un cert perfil baix i que no caiguessin en el "marc" creat pel Govern, segons consideren els populars, per escapar-se de les qüestions internes que l’assetgen, com el cas Cerdán, pel qual la seva antiga mà dreta al PSOE es manté en presó provisional.
Els populars van centrar ahir la seva tasca d’oposició en l’estrena del vicesecretari d’Economia, l’exsecretari d’Estat Alberto Nadal, i a sol·licitar la compareixença al Senat de la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, per donar explicacions sobre la fallada de les polseres antimaltractament que ha provocat sobreseïments i fins i tot absolucions d’agressors sexuals. Una qüestió, aquesta última, que els populars equiparen a l’escàndol que hi va haver sobre les rebaixes de condemna o excarceracions a conseqüència de la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda popularment com la del només sí és sí.
