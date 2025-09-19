L’arribada d’un front polar aquest cap de setmana provocarà un descens tèrmic de fins a 10 graus i donarà pas a la tardor de forma abrupta
El canvi de temps arrencarà aquest dissabte al nord de la Península i es consolidarà a partir de dilluns a pràcticament tot el territori
Valentina Raffio
Després d’un estiu excepcionalment càlid i un setembre que ha arrencat amb temperatures estiuenques, amb màximes que han superat els 40 graus en zones d’Extremadura i Andalusia, tot apunta que aquest cap de setmana acaba oficialment la calor. Segons els pronòstics de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), entre dissabte i diumenge s’espera l’arribada d’una gran massa d’aire fred que provocarà un descens de fins a 10 graus en algunes zones i, a més, podria deixar precipitacions i tempestes en diversos punts del país. Aquest fenomen farà que passem d’un estiu prolongat a la tardor en qüestió d’hores. «És probable que dilluns ja tinguem un ambient plenament tardoral», afirma el meteoròleg Rubén del Campo, portaveu de l’entitat.
El canvi de temps començarà aquest mateix dissabte, quan s’espera l’arribada d’un tàlveg d’aire polar sobre la península Ibèrica. Aquell dia les temperatures descendiran amb força a Galícia i el Cantàbric, on podran ser les màximes 10 graus més fresques que el dia anterior, així com en altres punts de la Península, on s’esperen baixades més moderades. Aquell dia també s’espera que la irrupció d’aquesta massa d’aire fred augmenti la inestabilitat i deixi tempestes a la meitat nord i també en zones muntanyoses de l’est, com al Pirineu, sud d’Aragó i nord del País Valencià.
Diumenge tot apunta que la baixada de temperatures es continuarà estenent a gran part del país. Aquell dia, a més, també s’esperen xàfecs en àmplies zones de la Península. Sobretot al nord-est, on podrien ser molt forts i amb acumulacion de pluja importants a gran part dels Pirineus. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís generalitzat a tot el territori per intensitat de pluges davant la previsió que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts en comarques com el Ripollès i la Garrotxa.
Arribada de la tardor
El canvi de temps es consolidarà dilluns, dia en què casualment arrenca la tardor astronòmica a l’hemisferi nord (tot i que la meteorològica, estrictament parlant, va arrencar a principis de mes). Aquell dia, explica Del Campo, «serà un dia tardoral amb ambient fins i tot fred per a l’època de l’any, especialment a la meitat nord, on les temperatures quedaran entre 5 i 10 graus per sota de l’habitual». Els models indiquen que en ciutats com Lleó, Burgos, Vitòria o Pamplona la setmana arrencarà amb màximes de tot just 16 a 18 graus, acompanyades de vent del nord i nord-oest que reforçarà la sensació de fred. Només en punts del sud, com Sevilla o Còrdova, s’arribarà als 30 graus.
«S’haurà de passar de la màniga curta al jersei i fins i tot a l’abric en algunes zones, ja que les mínimes també descendiran i entre dilluns i dimecres»
«Caldrà passar de la màniga i els pantalons curts al jersei i fins i tot l’abric en algunes zones, ja que les mínimes també descendiran i entre dilluns i dimecres es quedaran per sota dels 5 i els 8 graus en bona part de l’interior peninsular», adverteixen des de la plataforma eltiempo.es, els pronòstics de la qual per a la setmana que ve també apunten que «no es pot descartar fins i tot algunes mínimes pròximes a la gelades en ciutats com Àvila, Burgos o Sòria».
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió