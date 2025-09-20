Un "ciberatac" causa retards a diversos aeroports europeus
Importants afectacions en el sistema per fer el 'check-in'
ACN
Una "incidència tècnica" en un dels principals proveïdors a Europa de sistemes de facturació i embarcament de les aerolínies provoca importants retards i cancel·lacions aquest dissabte en aeroports com el de Londres Heathrow, Brussel·les o Berlín. En un comunicat, l'aeroport de Brussel·les assegura que es tracta d'un "ciberatac" al proveïdor de serveis que afecta "diversos aeroports" i que per ara només es pot fer el procés de 'check-in' de forma manual. L'aeroport de Heathrow ha informat de problemes tècnics del proveïdor Collins Aerospace, que està treballant per "resoldre-ho ràpidament". Segons fonts d'AENA, l'aeroport de Barcelona està operatiu i no té afectacions.
L'aeroport de Londres recomana als passatgers arribar amb una "antelació màxima" a les instal·lacions, i afirma que hi ha personal addicional a les zones de facturació per intentar minimitzar les afectacions.
Des de Brussel·les, l'aeroport demana comprovar l'estat del vol abans d'acostar-se a les instal·lacions, i només anar-hi si està confirmat. A més, també recomana arribar amb dues hores d'antelació en cas de vols dins de la zona Schengen i amb més de 3 en cas dels serveis internacionals de llarga durada.
