Troballa fòssil d'un dinosaure espectacular: va viure fa 165 milions d'anys
Un animal amb grans pues fusionades a l'esquelet
Joan Lluís Ferrer
Els descobriments científics, arqueològics i paleontològics no s'aturen. Els experts busquen respostes de la nostra evolució i la del planeta Terra. Entenent cada part d'aquest gran ecosistema podem entendre i crear la història passada. I si vols sorprendre't, atent: s'han trobat les restes d'una espècie de dinosaure, totalment cuirassada i d'aspecte molt fort. Aquest animal tenia puntes òssies de fins a un metre de longitud i sobresortien de tot el seu cos.
El fòssil ha estat descobert per científics de la Universitat de Birmingham i el Museu d'Història Natural del Regne Unit i els detalls de l'animal han estat publicats a la revista Nature.
L'espècie, del grup dels anquilosaures, ha estat batejada com a Spicomellus afer. Spicomellus significa en llatí “braçalet espinós” i realment fa justícia a l'aspecte del dinosaure, recobert completament d'espines de grans dimensions. Afer fa referència a Àfrica, el continent on es va trobar el fòssil. Així, el nom destaca la particularitat de la seva armadura i el lloc de descobriment.
L'exemplar, el fòssil del qual s'ha rescatat ara, va viure fa aproximadament 165 milions d'anys i aporta noves dades sobre l'evolució de l'armadura en aquests animals.
L'equip internacional d'investigadors, liderat per Susannah Maidment i Richard Butler, explica que l'esquelet, a prop de Boulemane, a les muntanyes de l'Atlas, presenta una combinació d'adaptacions evolutives sense precedents.
El cos de l'animal estava cobert per grans pues o espines fusionades a l'esquelet, incloent-hi costelles amb prolongacions òssies i collarets cervicals vorejats de pues que sobresurten lateralment.
Les espines més llargues mesuraven prop d'un metre i emergien especialment del coll, mentre que d'altres més petites es distribuïen al llarg dels flancs, malucs i potes.
"L'estructura del Spicomellus afer és completament diferent de la de qualsevol animal conegut, viu o extint", van indicar.
Dificultats de desplaçament
Maidment va explicar que la fusió de les espines als ossos plantejava l'interrogant de com es desplaçava l'animal, ja que aquestes estructures limitarien la mobilitat normal de les costelles i dificultarien l'acció dels músculs.
Els anquilosaures van ser un grup de dinosaures herbívors que es caracteritzaven pel seu cos baix i ample, recobert amb plaques òssies i grans pues que funcionaven com a armadura.
Van viure des del Juràssic Mitjà fins al final del Cretaci, fa entre 165 i 66 milions d'anys. S'han trobat fòssils d'anquilosaures a diferents llocs del món, com ara el Marroc, Amèrica del Nord, Europa i Àsia.
Una maça d'os a la cua
Una de les seves característiques més impressionants era la presència d'una gran maça òssia a la punta de la cua en algunes espècies, que era utilitzada per defensar-se de depredadors.
Tenien potes curtes, una dentadura adaptada per triturar plantes dures i un crani robust. Gràcies a la seva armadura, pocs depredadors els podien atacar.
L'expedició al jaciment duta a terme el 2023 va recuperar nombrosos elements de l'esquelet, incloent-hi parts de la cua.
Tot i que l'extrem caudal exacte no es conserva, els paleontòlegs van detectar vèrtebres fusionades que formen una estructura similar a un mànec, presents en anquilosaures que portaven un garrot a la cua, una adaptació registrada en espècies del Cretaci, uns quants milions d'anys després.
Butler va assenyalar que aquests vestigis "modifiquen el que es coneix sobre l'aparició d'armes cabals als dinosaures cuirassats".
Defensa o exhibició sexual?
L'anàlisi funcional de l'armadura suggereix que el desenvolupament d'espines tan notòries hauria demanat una despesa energètica considerable.
Per Maidment, "aquest excés de protecció podria haver evolucionat inicialment com a defensa, encara que també és possible que tingués funcions d'exhibició associades amb la selecció sexual o la competència entre individus". Els resultats obren noves preguntes sobre com i per què es van desenvolupar aquestes defenses tan aviat en la història dels anquilosaures.
