Processament
El germà de Pedro Sánchez i el líder del PSOE a Extremadura aniran a judici per prevaricació i tràfic d’influències
L’Audiència Provincial de Badajoz desestima els recursos de la fiscalia i les defenses i farà seure al banc dels acusats David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo i els altres 9 investigats per la presumpta contractació il·legal del primer a la diputació de Badajoz
Considera que existeixen indicis «suficients» per al presumpte caràcter delictiu de la conducta imputada i que la conseqüència d’això és prosseguir amb el procediment
Belén Castaño Chaparro
David Sánchez, germà del president del Govern espanyol, i Miguel Ángel Gallardo, expresident de la diputació de Badajoz i líder del PSOE extremeny, s’asseuran al banc dels acusats de l’Audiència de Badajoz per la presumpta contractació il·legal del primer en la institució provincial fa vuit anys.
També seran enjudiciats pels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d’influències els altres nou investigats en aquesta causa.
L’Audiència ha desestimat els recursos de la fiscalia i les defenses contra la interlocutòria de transformació a procediment abreujat dictat el 28 d’abril per la jutge d’instrucció, Beatriz Biedma, la resolució del qual confirma.
«Hi ha prou indicis exposats per la interlocutòria recorreguda sobre el presumpte caràcter delictiu de la conducta imputada i, per tant, la conseqüència és la de prosseguir el procediment», assenyalen els magistrats, que precisen que «sempre sense perjudici del que resulti de la tramitació de la fase intermèdia una vegada es pronunciïn les acusacions o, si escau, en el judici oral, moment en què s’haurà d’acreditar complidament per l’acusació el sentit incriminatori d’aquests indicis».
Tant la fiscalia com les defenses sol·licitaven en els seus recursos l’arxivament de la causa, a l’entendre, a diferència de la jutgessa instructora Beatriz Biedma i les acusacions populars, que no hi ha indicis de criminalitat suficients per processar-los pels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d’influències en relació amb la creació i adjudicació de la plaça de coordinador d’activitats dels conservatoris -que després es va transformar en la de cap de l’Oficina de les Arts Escèniques- a David Sánchez, primer, i posteriorment al seu amic Luis Carrero, exassessor de Moncloa.
Els advocats de la defensa han mantingut des de l’inici que la investigació s’ha sostingut, malgrat que no existien indicis de delicte, sobre les «fabulacions» de Manos Limpias, que encapçala l’acusació popular juntament amb Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, PP, Vox i Advocats Cristians.
El ministeri públic sí que va avalar les resolucions de la jutge Biedma durant la investigació –no les va recórrer–, al considerar que calia indagar en relació amb les sospites de les places de David Sánchez i de Carrero s’hi poguessin haver cuinat.
No obstant, una vegada acabada la fase d’instrucció a finals del mes de març passat, va concloure que no hi havia indicis «racionals de criminalitat, sinó hipòtesis», que la creació de la plaça que va ocupar el germà del president del Govern va ser «legítima» i que Gallardo no es va coordinar amb altres càrrecs de la Diputació de Badajoz per adjudicar-se-la. Per això, va sol·licitar l’arxiu de la causa a l’Audiència Provincial.
Abans que aquesta instància judicial resolgués el seu recurs i els de les defenses, Biedma va acordar l’obertura de judici oral contra els 11 investigats. Va ser només 24 hores abans que Gallardo hagués obtingut la condició d’aforat per entrar a l’Assemblea d’Extremadura, per a la qual cosa una companya va renunciar a la seva acta de diputada i els quatre que el precedien en les llistes, a substituir-la.
La seva defensa va demanar llavors que la jutge s’inhibís a favor del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura (TSJEx), però aquest va rebutjar assumir-la a l’apreciar «frau de llei» en l’aforament, donant així la raó a Biedma, al jutjat del qual va tornar el cas. El líder dels socialistes no va recórrer i el procediment va continuar on era i on continua en el dia d’avui: a l’espera que l’Audiència de Badajoz resolgui els recursos.
Les penes que demana l’acusació popular
Les acusacions populars sol·liciten per al germà del president del Govern i Gallardo tres anys de presó pels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d’influències, així com 6 i 15 anys d’inhabilitació per exercir càrrec públic, respectivament.
Per a l’exassessor de la Moncloa, Luis Carrero, demanen un any i mig de presó per un delicte continuat de tràfic d’influències en concurs medial amb un altre de prevaricació administrativa. En el seu cas i el de Sánchez, reclamen que tots dos tornin els salaris que van rebre durant la seva etapa a la Diputació de Badajoz.
Per a Elisa Moriano i Cristina Núñez, directora de l’àrea de Cultura i diputada de Cultura –el 2016 i 2017, respectivament– i per al membre de la inspecció Félix González plantegen 15 anys d’inhabilitació per exercir càrrec públic, mentre que per a Juana Cinta, directora de Recursos Humans, Emilio Parejo i Francisco Martos, treballadors de la institució provincial que van signar la modificació del lloc de Sánchez, demanen un any i mig de presó. La mateixa pena sol·liciten per a Ricardo Cabezas, diputat de Cultura, i Manuel Candalija, exdirector d’aquesta àrea.
L’inici del cas
El conegut com a cas David Sánchez va arrencar el juny del 2024, quan la titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Badajoz va admetre a tràmit la denúncia presentada per Manos Limpias contra el germà del president del Govern i el llavors president de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo –que després es convertiria en secretari general del PSOE extremeny– per la presumpta contractació il·legal del primer en la institució provincial 7 anys abans.
Una vegada culminada la instrucció, la jutge va acordar processar els 11 investigats (Sánchez, Gallardo i nou càrrecs més i treballadors més de la diputació) per prevaricació i tràfic d’influències al considerar que existien indicis de criminalitat. La denúncia per frau a la Hisenda Pública contra el primer es va arxivar.
El ministeri públic i tots els investigats van recórrer contra la decisió, però abans que l’Audiència resolgués, Biedma va acordar l’obertura de judici oral. Va ser només un dia després de l’aforament exprés de Gallardo, a l’entrar com a diputat a l’Assemblea d’Extremadura La jutge va veure ‘frau de llei’ en aquest moviment i el Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura li va donar la raó, així que va rebutjar assumir la causa i la va tornar al Jutjat d’Instrucció número 3.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts