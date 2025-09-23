COMERÇ EXTERIOR
El Govern espanyol consolida l’embargament «total» d’armes a Israel i veta la importació de productes israelians fabricats en territoris palestins ocupats
L’Executiu també veta la venda de combustible a Israel que pugui ser utilitzat per als avions
Celia López
El Consell de Ministres ha aprovat el reial decret llei que consolida jurídicament l’embargament «total» d’armes a Israel, dues setmanes després de l’aprovació de la resta de mesures anunciades pel president del Govern, Pedro Sánchez, per contestar als atacs d’Israel sobre Gaza. Així ho ha anunciat el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, en una compareixença en roda de premsa al costat de la portaveu de l’Executiu, Pilar Alegría. A més, Cuerpo ha assegurat que també es vetarà la venda combustible que pugui ser utilitzat per avions, que fins ara no estava inclòs en els reglaments de comerç, així com la prohibició d’importar béns i serveis produïts als territoris palestins ocupats per Israel. A més, es prohibeix la publicitat dels productes que hagin estat fabricats en assentaments il·legals israelians.
L’embargament d’armes a Israel, que el Govern adopta de fet des de l’any 2023, ara comptarà amb més cobertura legal mitjançant una norma que s’ha retardat per la complexitat tècnica de la seva elaboració. Les altres mesures contra Israel es van aprovar en la reunió del Gabinet del 9 de setembre, però va quedar pendent el decret a causa de la complexitat tècnica que exigia la seva aprovació, amb diversos ministeris implicats i obligats a adequar el seu contingut a la legislació europea.
El ministre Cuerpo ha assegurat que es compromet a comparèixer trimestralment per donar compte de l’aplicació d’aquest decret llei i ha assenyalat que serà possible aixecar alguna de les prohibicions en algun moment en cas de ser necessari per «interès nacional». Aquestes operacions excepcionals podran autoritzar-se a través d’un acord del Consell de Ministres. Cuerpo ha assenyalat que el comerç amb Israel amb prou feines es veurà perjudicat per aquesta mesura, ja que només el 0,5% del total de les exportacions provenen d’empreses situades en assentaments il·legals palestins.
La nova normativa reforça jurídicament l’embargament d’armes que Espanya aplica des de l’octubre del 2023, quan el Govern d’Israel va iniciar una ofensiva militar a la Franja de Gaza que ha provocat més de 63.000 morts, 159.000 persones ferides i el desplaçament forçat de gairebé dos milions de civils. Espanya és el primer país a consolidar legalment la prohibició d’exportar i importar armes amb Israel i la de comerciar i publicitar productes provinents dels assentaments il·legals de territoris palestins. El Govern assegura que amb aquesta mesura s’intensifica la pressió internacional sobre Israel i es contribueix a posar fi al genocidi a Gaza, de manera compatible a la condemna per l’atemptat perpetrat per l’organització terrorista Hamas contra Israel el 7 d’octubre del 2023.
Compromís d’Espanya amb la pau i la seguretat internacional
Des de l’octubre del 2023, Espanya ha liderat els esforços internacionals per exigir un alto el foc permanent, l’alliberament incondicional de tots els ostatges i el final del bloqueig d’ajuda humanitària sobre la franja. El reial decret llei aprovat aquest dimarts reafirma aquest compromís d’Espanya amb la pau i la seguretat internacional.
L’embargament s’emmarca en una política més àmplia de suport a la solució de dos Estats, el reconeixement de Palestina i l’impuls d’iniciatives a l’ONU i el Tribunal Penal Internacional per exigir responsabilitats per crims de guerra. Se suma també a una sèrie d’esforços per aïllar internacionalment Israel com la proposta de la Comissió Europea de suspendre l’aplicació de la part comercial de l’Acord d’Associació entre la UE i Israel.
Sumar demanarà més canvis
Sumar demanarà que el reial decret llei per a l’embargament d’armes a Israel, aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres, sigui tramitat al Congrés com a projecte de llei per poder introduir canvis en el text i aplicar en el futur aquesta mesura als països «condemnats o investigats per genocidi».
La vicepresidenta segona i líder de Sumar en el Govern de coalició, Yolanda Díaz, va avisar dilluns els seus socis del PSOE que demanarien la tramitació com a projecte de llei si el reial decret no era ambiciós, i fonts de Sumar han confirmat a Efe aquest dimarts en un comunicat que finalment així ho exigiran. La intenció, segons les mateixes fonts, és ampliar el text per poder aplicar-lo en un futur no només Israel, sinó també a tots els països que siguin «condemnats o investigats per genocidi».
En un comunicat, Sumar ha explicat que també demanaran canviar la disposició addicional única del reial decret llei, que autoritza el Consell de Ministres exceptuar alguna operació de l’embargament en vigor. I adverteix que mentre aquesta clàusula no sigui modificada en la seva tramitació parlamentària, Sumar s’oposarà a qualsevol operació que es proposi com a excepció a l’embargament via Consell de Ministres.
