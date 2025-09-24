Polèmica iniciativa
Podem, PP i Vox tomben al Congrés el pacte migratori de PSOE i Junts
Els diputats de Compromís i Chunta Aragonesista integrats a Sumar trenquen la unitat de vot i també s’oposen a la norma perquè Catalunya assumeixi les competències d’immigració
Miguel Ángel Rodríguez
Ni els reptes d’última hora ni les crides a la reflexió llançats des de la tribuna van evitar la derrota ja pronosticada de la iniciativa acordada pel PSOE i Junts per delegar les competències en matèria migratòria a Catalunya. Els quatre diputats de Podem es van posicionar ahir al costat de PP, Vox i UPN per rebutjar el text, que consideren que està imbuït del "racisme" dels postconvergents. A més, el debat de la norma va provocar una profunda incomoditat en el si de Sumar, i els diputats de Compromís i de Chunta Aragonesista, Alberto Ibáñez i Jorge Pueyo, respectivament, també van rebutjar el text, tot i que els seus vots ja no resultaven determinants. Així, la votació es va saldar amb 177 vots en contra i 173 a favor. Els socialistes confien que aquesta derrota no passi factura a la seva relació amb Junts, tot i que els de Carles Puigdemont ja avisen que tampoc "ajuda".
"No es tracta de treure competències a ningú, es diu col·laborar, amb la llei i la Constitució", va arrencar el diputat del PSC José Zaragoza en la defensa de la proposició de llei acordada amb els postconvergents i que, entre altres coses, plantejava que fossin els Mossos d’Esquadra els que gestionessin "la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques en cooperació" amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i també permetia que la Generalitat efectués les devolucions d’immigrants. El dirigent socialista va defensar que això suposava "una delegació de competències" i no un traspàs d’aquestes.
Zaragoza va donar resposta així a les crítiques de PP i Vox, que van qualificar la norma d’inconstitucional. I a Podem li va retreure que diguin que "defensen molt l’Espanya plural" i després votin en contra d’iniciatives com aquesta. Molt més crítica amb els morats va ser la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, asseverant que "l’extrema esquerra i l’extrema dreta [espanyoles] són igual d’anticatalanes". A més, va criticar que se’ls consideri racistes, tot i que en el seu discurs va atribuir a la immigració "el col·lapse dels serveis públics" i que la "identitat de Catalunya" i la seva llengua estiguin "en perill".
Crítiques per "racisme"
Els morats van esgrimir algunes de les paraules de Nogueras per denunciar que la iniciativa elaborada per PSOE i Junts parteix de la idea que "els migrants són culpables dels problemes socials". El diputat de Podem Javier Sánchez Serna va insistir que el seu partit "és on ha de ser, en l’antifeixisme, en l’antiracisme" i, tot seguit, va desafiar els postconvergents a aprovar primer la iniciativa per regularitzar 500.000 migrants que porta mesos bloquejada al Congrés i després parlar de la delegació de competències.
La posició de Podem va ser bastant criticada per alguns dels socis de l’Executiu. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va assegurar que li resulta "bastant kafkià" dir que és una norma racista perquè la presenta Junts, tot i que tot seguit va titllar de "racistes" els postconvergents, i va recordar que les competències són per a Catalunya i no per a Junts. I el diputat d’EH Bildu Jon Iñárritu va avisar els morats que votar amb les "dretes més extremes i centralistes no els ajuda".
Tot i així, els morats no van ser els únics que es van desmarcar del bloc de la investidura. Els diputats de Compromís i de Chunta Aragonesista, Albert Ibáñez i Jorge Pueyo, respectivament, tots dos integrats a Sumar, s’hi van posicionar en contra, i van trencar la unitat de vot del grup parlamentari liderat per Yolanda Díaz. No obstant, van prendre la decisió després que Podem anunciés el seu rebuig, cosa que ja feia decaure la norma. IU també va dubtar durant tota la tarda si oposar-s’hi o no, però finalment van optar per recolzar el text.
Almenys durant el debat, socialistes i postconvergents van firmar una treva, dirigint tots els seus retrets al PP i a Podem, i el fracàs de la llei no tindrà conseqüències immediates en la relació entre els dos partits. Els postconvergents són conscients que darrere del revés hi ha l’oposició insalvable de Podem, però des de la formació reconeixen que no "ajuda" a la situació general de les negociacions entre els dos partits, informa Carlota Camps. El partit de Puigdemont creu que, dos anys després de la investidura de Pedro Sánchez, són massa pocs els fruits que ha aconseguit de la seva estratègia de pactar amb el PSOE. Per aquesta raó, la direcció del partit preveu prendre una "decisió" aquesta tardor sobre la continuïtat del seu suport a Sánchez. Des de la Moncloa, fonts del Govern consideren que la relació amb Junts "està bé" malgrat la derrota i apunten que tots els grups han assumit quina és la "realitat parlamentària", cosa que provoca que moltes vegades no es puguin materialitzar els pactes del Govern amb determinats aliats.
