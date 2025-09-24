Cita anual a Nova York
Trump ataca l’ONU i l’acusa de "finançar un assalt a Occident"
El president dels Estats Units carrega amb un discurs xenòfob i negacionista contra la immigració i les energies renovables, que va qualificar de ser "l’estafa més gran perpetrada mai"
Idoya Noain
La vigília que Donald Trump oferís ahir el seu discurs davant l’Assemblea General de les Nacions Unides, la secretària de premsa de la Casa Blanca va advertir que el president dels EUA es disposava a posar a la diana de les seves paraules "institucions globalistes" que, segons la portaveu, "han deteriorat significativament l’ordre mundial". Malgrat aquest avís, el que va passar a Nova York no es podia anticipar en tota la seva dimensió. Trump es va llançar com una bomba nuclear contra l’ONU, els seus principis, els seus valors i les seves accions, i va deixar una estela radioactiva de destrucció retòrica, especialment amb un atac ferotge a la immigració i a les energies verdes.
Parlant de manera concreta d’aquests dos temes i d’Europa, va arribar a dir que és "un monstre de dues cues que ho destrueix tot al seu camí". "Estimo Europa i odio veure-la devastada per energia i immigració", va dir. "Ho feu perquè voleu ser políticament correctes i esteu destruint la vostra herència. Heu de prendre control ràpidament del desastre de la immigració i de la catàstrofe de l’energia falsa abans que sigui massa tard".
Aquesta advertència a Europa i el seu missatge xenòfob va arribar enmig d’un discurs de poc menys d’una hora que era un cop de puny en tota regla a l’estómac de l’ONU, una bufetada a la institució, que el secretari general, António Guterres, va rebre callat a la tribuna darrere del podi. El portuguès va mantenir el gest seriós a mesura que Trump qüestionava la utilitat de l’organització i es llançava en un atac inèdit mai vist d’un líder de Washington. "L’ONU no només no està resolent els problemes que hauria de resoldre, massa sovint està creant problemes nous", va denunciar, i va arribar a acusar l’organització d’"estar finançant un assalt als països occidentals i les seves fronteres". "Se suposa que l’ONU frena invasions, no les finança".
Trump també va atacar un altre dels focus de l’ONU i de Guterres, la lluita contra la crisi climàtica, la realitat de la qual va tornar a negar. I ho va fer qualificant-la com "l’estafa més gran perpetrada mai" i assegurant, contra tota l’evidència científica, que "l’empremta de carboni és una estafa, inventada per gent amb intencions diabòliques". "Si no s’allunyen d’aquesta estafa verda, els seus països fracassaran", va assegurar.
L’assalt a l’ONU i al multilateralisme va anar més enllà. En el principi del seu discurs, després de presumir del seu país com el "més sexi" del món i de repetir la idea que ha aconseguit "frenar set guerres" (entre Cambodja i Tailàndia, Kosovo i Sèrbia, el Congo i Ruanda, el Pakistan i l’Índia, Israel i l’Iran, Egipte i Etiopia, i Armènia i l’Azerbaidjan), va convidar les nacions en l’Assemblea a negociar directament amb Washington, no a apostar pel format de les institucions internacionals. "Em sento honrat d’haver-ho fet", va dir atribuint-se el final d’aquests set conflictes. "La part dolenta és que hagués de fer-ho en comptes de l’ONU, que en aquests casos ni tan sols ha intentat ajudar".
Davant les dues grans guerres al món, la de Gaza i la d’Ucraïna, Trump continua sense tenir solucions, però no ho va reconèixer. En el cas de Gaza, va redoblar la seva aliança amb Israel, i va acusar les nacions que estan intensificant el reconeixement de Palestina i l’intent de ressuscitar la solució dels dos estats d’estar emprenent "unilateralment accions" que, va dir, "serien una recompensa massa gran per als terroristes de Hamàs".
En el cas d’Ucraïna, el líder de Washington va tornar a mostrar tebiesa amb l’agressió de Vladímir Putin i va arribar a dir que el líder rus hauria d’haver resolt la invasió "en qüestió de dies". I tot i que va amenaçar amb sancions aranzelàries per frenar Moscou, va exigir per a això negociar amb Europa que imposi "exactament les mateixes".
Veu d’alarma
Per la seva banda Guterres va llançar la veu d’alarma davant un món que s’ha submergit en "una era de pertorbacions descontrolades i de patiment humà implacable" i va treure targeta, fins i tot sense esmentar-los directament, a molts dels líders mundials i representants de nacions reunits.
El portuguès va reivindicar l’ONU i els seus principis fundacionals com "una brúixola moral". "Quan la rendició de comptes s’encongeix, els cementiris creixen", va dir en una intervenció en la qual també va afirmar que "la impunitat és la mare del caos".
