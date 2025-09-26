Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Microsoft bloqueja a Israel l’ús de la seva tecnologia

Logo de Microsoft, imatge d'arxiu

Logo de Microsoft, imatge d'arxiu / Peter Kneffel/Dpa - Archivo

Carles Planas Bou

Barcelona

Israel s’ha quedat sense la tecnologia que utilitzava per espiar milers de civils palestins. Després de setmanes de pressió interna, Microsoft ha decidit tallar l’accés de l’Exèrcit israelià al seu sistema de vigilància massiva, segons informa The Guardian.

A principis d’agost, una investigació periodística d’aquest mitjà britànic juntament amb +972 News i Local Call va destapar que la Unitat 8200, l’agència d’espionatge d’elit de l’Exèrcit israelià, feia servir els serveis de Microsoft per escoltar il·legalment les trucades de telefòniques de milers de persones a Gaza i Cisjordània, fins i tot per justificar execucions extrajudicials.

La setmana passada, el gegant tecnològic va informar les autoritats israelianes que l’agència havia violat els termes de servei de l’empresa després d’emmagatzemar una gran quantitat de dades recopilades amb la vigilància indiscriminada de milers de persones a la seva plataforma de núvol Azure. Això permetia als agents d’intel·ligència israelians captar fins a un milió de trucades per hora per analitzar-ne el contingut, un enorme reposador de dades personals que, segons la investigació, s’emmagatzemava en un centre situat als Països Baixos.

