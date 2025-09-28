Les negociacions entre Trump i Putin desperten les ganes de pau dels russos
Les enquestes mostren un suport creixent entre els russos a un alto el foc, fins i tot si no s’assoleixen els objectius del Kremlin, i una forta sensació d’impotència davant la guerra, que tracten com “un desastre natural” sobre el qual no tenen cap influència
Marc Marginedas
És un consens entre els sociòlegs: els resultats de qualsevol enquesta d’opinió a la Rússia de Vladímir Putin s’han d’agafar amb pinces, donada la tremenda naturalesa repressiva del seu règim. En un país on constitueix un delicte criminal definir com a "guerra" l’actual conflicte armat a Ucraïna, molt pocs ciutadans s’atreveixen a expressar els seus veritables sentiments davant els enquestadors, sigui o no de manera anònima. Però, fins i tot en aquestes circumstàncies difícils, les dades més recents semblen mostrar una tendència inexorable: cada vegada més russos desitgen un alto el foc, encara que això signifiqui no assolir tots els "objectius" proclamats per les autoritats en llançar la invasió, resumits en retornar l’estat veí a l’esfera d’influència del Kremlin.
L’última enquesta, realitzada a l’agost i difosa per Levada, l’únic institut independent i amb credibilitat, és contundent: només un 27% dels enquestats donen suport a continuar les hostilitats, quatre punts menys que en el sondeig de principis del 2025 i 13 punts menys en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En contrast, els qui volen l’inici de negociacions de pau amb el govern de Kíiv pugen al 66%, davant el 61% a començaments d’any i el 50% de fa 12 mesos. Altres resultats vinculats a la guerra d’Ucraïna també reforcen aquesta percepció de cansament. Un 22% dels enquestats admet que la guerra ha tingut un impacte significatiu a les seves vides, sis punts més que a l’inici del conflicte. "La guerra s’ha tornat més visible per als russos del carrer, amb bombardeigs a les refineries, escassetat de combustible i tancament d’aeroports", constata l’opositor Mikhail Khodorkovski, que també ha destacat al canal independent TV Dozhd que les converses entre Donald Trump i Vladímir Putin han servit de revulsiu en l’opinió pública russa i semblen haver generat expectatives de pau.
A més, segons suggereix a les pàgines de The Insider l’acadèmic rus Mikhail Turchenko, especialista en Política Comparada i Autoritarisme a la Northwestern University, cal llegir les enquestes a Rússia entre línies. "Les enquestes són inútils en una dictadura militar... però els socis han trobat vies per captar els sentiments públics" i les seves dinàmiques; i han descobert que la immensa majoria dels russos, inclosos els lleials al règim, voldrien que Putin declarés un alto el foc.
A favor o en contra?
Com a exemple, Turchenko cita una enquesta de setembre del 2024 feta per Khroniki i Extremecan: un 49% dels ciutadans donaria suport a un acord de pau amb Ucraïna encara que no s’assolissin els objectius de l’Operació Militar Especial i això impliqués la retirada de tropes de les zones ocupades, enfront d’un 33% que no hi estaria d’acord. Uns resultats molt similars als obtinguts per Levada en la mateixa època: un 54% es declarava favorable o inclinat a obrir negociacions de pau, mentre que un 38% s’hi oposava.
Molts contraargumenten que el poble rus és bel·licista i vol la guerra, perquè les enquestes mostren de forma reiterada que més del 70% dels enquestats diuen recolzar les accions de l’exèrcit rus a Ucraïna. Tanmateix, un estudi detallat revela que es tracta d’una proclama superficial, sense gran convenciment ideològic, i amb fractures i matisos identificables.
Turchenko recorda un estudi del 2023 de Public Sociology a tres entitats federals russes —Buriàtia, Krasnodar i Sverdlovsk— que demostra que el suport expressat prové majoritàriament de "russos apolítics que viuen al marge de la política" i perceben el suport a la guerra com la norma social. En conclusió, destaca l’acadèmic: "els russos, per la seva assumida impotència, accepten la guerra com un desastre natural; estarien contents si acabés aviat, però perceben que no tenen cap influència sobre el seu desenvolupament".
