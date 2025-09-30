Pacte d’estat
El Govern aprovarà avui la llei contra la violència vicària
Patricia Martín
El Govern preveu aprovar avui la llei contra la violència vicària, que és aquella que s’exerceix contra els fills –o altres membres de la família o les mascotes– per fer mal a la parella o exparella. Igualtat té a punt l’avantprojecte, que serà estudiat avui pel Consell de Ministres, segons avancen fonts governamentals a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Es tracta d’una legislació que regula per primera vegada a Espanya el fenomen de la violència vicària, després que el Pacte d’Estat rubricat per tots els partits excepte Vox proposés diverses mesures en aquest àmbit, entre les quals que se suspengui el règim de visites amb el pare quan un menor hagi conviscut, presenciat o patit violència o que en cap cas s’atorgui la custòdia compartida.
Espanya va prendre consciència de què és la violència vicària quan José Bretón va matar i va cremar el 2001 els seus fills Ruth i José, però va deixar la seva mare, Ruth Ortiz, amb vida. Per evitar que altres agressors revictimitzin les seves víctimes, com va fer Bretón al prestar-se a col·laborar al llibre El odio, que finalment va ser retirat de la distribució, Igualtat va avançar que s’incorporarà a la llei una reforma del Codi Penal que impliqui la possibilitat d’interposar una pena accessòria perquè el condemnat no pugui tenir contacte amb mitjans de difusió que publiquin versions dels fets o detalls que puguin infligir encara més dolor a les seves víctimes.
