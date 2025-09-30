Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els comptes públics

Hisenda ultima el camí fiscal per presentar els Pressupostos aquest any

El Govern continua lluny d’acostar suports dels socis d’investidura al projecte

«Es presentarà al més aviat possible el sostre de despesa i, per tant, el camí d’estabilitat», va dir Montero

Madrid 27-04-2017 Comisión Presupuestos en el Congreso, comparecencia del Director de la agencia Estatal de Administración Tributaria. Santiago Menéndez. Imagen Juan Manuel Prats

Madrid 27-04-2017 Comisión Presupuestos en el Congreso, comparecencia del Director de la agencia Estatal de Administración Tributaria. Santiago Menéndez. Imagen Juan Manuel Prats / JUAN MANUEL PRATS / Delegaciones

Iván Gil

Madrid

El Ministeri d’Hisenda preveu portar "els pròxims dies" al Consell de Ministres el camí fiscal i el sostre de despesa. Abans, s’haurà de convocar un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per traslladar els objectius de dèficit a les comunitats autònomes.

Transcorregut un mes des que es van obrir els primers contactes amb els grups parlamentaris per negociar els Pressupostos i fora ja del termini marcat per la Constitució per remetre’ls al Congrés, l’objectiu continua sent sotmetre’ls a votació de totalitat abans de final d’any. Per a això, a la Moncloa assumeixen que han de "córrer". Tant és així que, una vegada aprovat el camí fiscal en el Consell de Ministres, es pretén introduir-lo d’urgència en l’ordre del dia del ple d’aquella mateixa setmana per evitar més dilacions.

En l’Executiu miren els temps de les tramitacions d’altres anys per assegurar que encara estan a temps d’evitar una altra pròrroga obligada, en el cas que arrenqui el 2026 sense entrar en vigor els nous comptes públics. La data límit per a això es calcula a mitjans d’octubre, quan haurien d’estar presentats els Pressupostos. La dificultat afegida és el Senat, amb majoria absoluta del PP, que podria alentir la tramitació.

Els últims números

"Estem ajustant els últims números", va avançar ahir la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per afegir que es "presentarà al més aviat possible el sostre de despesa i, per tant, el camí d’estabilitat, que és el pas previ al projecte de Pressupostos". Malgrat els retards, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, li donava un cop de mà: "Continuem amb el que estava previst i presentarem els Pressupostos". Abans s’haurà de materialitzar un acord en el si de la coalició de Govern, entre el PSOE i Sumar. Tot i que Hisenda està tancant les partides amb els ministeris de Sumar, falta per consensuar el projecte.

Més enllà dels terminis, el Govern continua lluny d’acostar suports dels socis de la majoria d’investidura. Ni tan sols en els objectius de dèficit, per als quals diuen estar disposats a donar més capacitat de dèficit a les comunitats autònomes. La decisió passa per presentar-los amb o sense la garantia que tirin endavant per a així posar en marxa la maquinària per a la tramitació parlamentària. Sotmetre’ls a votació, una cosa que s’ha evitat des que va començar legislatura per la falta de suports, és una "decisió política".

En el cas que el Congrés tombés la proposta del Govern per al camí fiscal, el projecte s’elaboraria sobre la base de l’actual. Un mecanisme de pressió afegida als socis per accelerar les negociacions i l’efecte del qual limiten a Hisenda al considerar positius per a l’Administració General de l’Estat els actuals objectius de dèficit. Als avisos del Congrés, principalment pel desmarcatge de Junts i Podem, que han visibilitzat en votacions clau la falta d’una majoria favorable al Govern, s’hi suma la falta d’avenços en carpetes que els socis consideren imprescindibles per asseure’s a negociar els Pressupostos. N’és un exemple el finançament singular en el cas d’ERC.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents