El model laboral 996: Silicon Valley aposta per un model declarat il·legal a altres països
L'aparició de la IA està fent canviar els models econòmics i de benestar social
Pedro Sanjuán
Reduir la jornada laboral és un dels propòsits mundials. Aconseguir un major benestar emocional i físic ha de ser el principal. Treure hores de feina per aconseguir una millor conciliació familiar, descans i temps d'oci hauria de ser fonamental, malgrat que no tots pensin igual. A la Xina es treballava amb una jornada 996, de nou del matí a nou del vespre. Aquesta pràctica es va declarar il·legal. I ara, Silicon Valley l'agafa i la referma amb força com a nou model d'economia emergent.
Aquest ressorgiment es produeix en un context de polarització. Mentre a països com Espanya s'avança cap a una jornada de 37,5 hores setmanals per millorar el benestar laboral, al competitiu ecosistema tecnològic californià s'abraça un discurs de "treballar a tota velocitat" per guanyar. La cultura de l'esforç portada a l'extrem sembla que és la nova norma no escrita per als que aspiren a liderar la pròxima revolució tecnològica, especialment en el camp de la intel·ligència artificial. La promesa de salaris astronòmics, participacions en l'empresa i la possibilitat de formar part d'un projecte que canviï el món actua com un imant poderós per a professionals disposats a sacrificar el seu temps a canvi d'una recompensa potencialment monumental.
Els indicis d'una tendència en auge
Tot i que no hi ha estadístiques oficials que confirmin la implantació massiva de la jornada 996, han començat a sorgir evidències indirectes que apunten a la seva creixent adopció. Una anàlisi elaborada per la plataforma financera Ramp va revelar una dada significativa: un augment considerable en l'ús de targetes corporatives per pagar dinars i sopars durant els dissabtes a San Francisco. Aquest patró, absent en anys anteriors, és interpretat pels analistes com un indicador clar que els equips de les startups tecnològiques estan prolongant les seves jornades laborals fins ben entrat el cap de setmana. No és un fenomen aïllat en un sector, sinó una dinàmica intersectorial que coincideix amb els testimonis d'emprenedors i professionals que viuen i treballen a la zona.
La lògica darrere d'aquesta dedicació extrema es troba a la naturalesa de la carrera de la intel·ligència artificial (IA). Experts del sector descriuen el moment actual com una competició ferotge on només unes quantes empreses "guanyadores" capitalitzaran la major part dels beneficis generats per aquesta innovació. En aquest escenari de competitivitat extrema, ningú no vol quedar-se enrere per no haver-ho donat tot. Les companyies atrauen el millor talent global amb salaris enormes i la promesa de ser part de l'elit guanyadora, creant un entorn on “no hi ha horaris” i el compromís amb el projecte esdevé l'eix central de la vida de l'empleat.
Un model inviable i contestat fora del seu epicentre
La filosofia del 996 xoca frontalment amb la cultura i la regulació laboral de la majoria dels països desenvolupats, especialment a Europa. A Espanya, per exemple, implantar-ne un model seria completament inviable des del punt de vista legal. Incompliria múltiples normatives fonamentals, com ara la durada màxima de la jornada diària, el dret al descans setmanal obligatori, el límit anual d'hores treballades i el límit d'hores extraordinàries. Per tant, la seva generalització fora del microclima de Silicon Valley és, avui dia, altament improbable.
Des d'una perspectiva sociològica, aquest model s'emmarca en una ideologia neoliberal que exalça el sacrifici individual com a vehicle per a la competitivitat i l'èxit. Tot i això, els crítics adverteixen que aquesta narrativa només funciona per a una elit privilegiada de certs sectors. Per a la gran majoria de la població treballadora, el missatge no és "patiment a canvi d'èxit", sinó "patiment a canvi de supervivència". La popularitat de tendències en xarxes socials que glorifiquen la “cultura de l'esforç” i la privació del lleure contribueix a normalitzar una visió del treball que pot tenir conseqüències devastadores per a la salut mental.
L'alt cost del sacrifici: del 'burnout' al nou paradigma laboral
La principal crítica contra la jornada 996 és el seu impacte directe i gairebé inevitable a la salut dels treballadors. La sobrecàrrega de treball, l'estrès crònic i la manca de descans són l'avantsala de la síndrome del treballador cremat (burnout), un estat d'esgotament físic i mental que no només destrueix el benestar de l'individu, sinó que paradoxalment aniquila la productivitat a llarg termini.
Promoure un sistema que porta a l'esgotament és, per a molts líders i experts en recursos humans, una estratègia empresarial miop i contraproduent.
A més, aquest model xoca amb les expectatives de les noves generacions. Els mil·lennistes i la Generació Z demanen entorns de treball més humans, flexibles i alineats amb els seus valors. Han estat testimonis del sacrifici dels seus pares per empreses que no sempre els van correspondre i no estan disposats a repetir aquest patró. Aquests nous professionals entenen que la productivitat en feines basades en el coneixement no es mesura en hores de presència, sinó en la qualitat del treball, la creativitat i la capacitat de resoldre problemes, factors que es veuen potenciats pel descans i un propòsit clar, no pas per l'extenuació. La pregunta que queda a l'aire és si l'èxit a qualsevol preu justifica la renúncia a una vida plena i saludable.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi