Netanyahu accepta el pla de Trump per "posar fi a la guerra de Gaza"
La proposta del president dels EUA preveu un cessament immediat de les hostilitats, l’entrega de tots els ostatges, vius i morts, en 72 hores i la retirada per etapes de les forces israelianes
Idoya Noain
Les paraules amb promeses de pau en la guerra de Gaza des del 7 d’octubre del 2023 moltes vegades se les ha endut el vent, o han quedat famèliques per la falta d’acció, o enterrades sota bombes i runa. Ahir a Washington, no obstant, van tornar a sonar, i amb més especificitat que abans, de boca de Donald Trump i Benjamin Netanyahu. En una aparició conjunta a la Casa Blanca després d’una reunió de diverses hores, que anava a ser una roda de premsa però en la qual al final no van acceptar preguntes, el primer ministre d’Israel va dir que accepta el pla de 20 punts que havia presentat el president dels EUA per posar fi al conflicte. "Crec que avui estem fent un pas crucial tant per posar fi a la guerra a Gaza com per establir les bases per a un avenç dràstic en la pau al Pròxim Orient, i crec que més enllà del Pròxim Orient", va afirmar el primer ministre israelià.
Línies vermelles
Les seves paraules van arribar després que Trump hagués anat encara més enllà, parlant de "potencialment un dels dies més importants en la història de la humanitat". I eren les paraules amb què el republicà obria una intervenció de gairebé mitja hora, en què va presentar les línies mestres del pla, que la Casa Blanca va distribuir minuts abans.
És una proposta que preveu un cessament immediat de les hostilitats, la devolució de tots els ostatges, vius i morts, en 72 hores i la retirada per etapes de les forces israelianes, tot i que Netanyahu va assegurar que mantindria "un perímetre de seguretat pel futur previsible".
Segons el pla, el mateix Trump presidirà la junta que temporalment es farà càrrec de Gaza. Així mateix, el pla recull un escenari de futur que podria conduir a un Estat palestí. Concretament, en el punt 19 del pla s’estableix que, mentre avanci la reconstrucció de Gaza i quan s’hagi portat a terme la reforma plantejada com a imperiosa de l’Autoritat Palestina, "pot ser que es donin les condicions per a una via creïble a l’autodeterminació i l’Estat de Palestina, que reconeixem com l’aspiració del poble palestí".
L’eufòria retòrica dels líders sobre el potencial de pau que, segons Trump, arribaria a incloure fins i tot la possibilitat que l’Iran se sumi als acords Abraham, contrasta amb els grans interrogants que queden sense contestar sobre l’acord per a Gaza. I aquest pla que Netanyahu va dir que accepta inclou, per exemple, elements que l’ala més radical del seu Govern va marcar com a "línies vermelles" que no estaria disposat a creuar.
Tant el líder israelià com el nord-americà, en qualsevol cas, van posar ahir el pes de la responsabilitat en Hamàs i que accepti l’acord. Trump va dir que havia "sentit" que Hamàs vol acceptar el pla i, poc després de la seva compareixença, diversos mitjans, inclòs Al-Jazeera i l’agència Associated Press, van assegurar que l’organització havia rebut la proposta, traslladada a través d’Egipte i Qatar, i havia promès que l’estudiarà "de bona fe".
Trump va dir a Netanyahu que, si Hamàs rebutja l’acord, tindrà "tot el suport per fer el que hagi de fer" per acabar amb l’amenaça. I el mateix Netanyahu va reiterar el to amenaçador del seu discurs davant l’ONU. "Si Hamàs rebutja el seu pla o suposadament l’accepta i bàsicament no fa res, llavors Israel acabarà la feina", va dir Netanyahu a Trump. "Això es pot fer a les bones o les males, però s’ha de fer. Preferim a les bones", va afegir.
Disculpes a Qatar
Trump i Netanyahu van ratificar també que havien mantingut una trucada trilateral amb Qatar en la qual Netanyahu es va disculpar davant el primer ministre, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per la invasió de la sobirania que va suposar l’atac que aquest mes va dirigir contra Hamàs a Doha i que Trump havia criticat. En aquesta conversa, de la qual es va facilitar una nota informativa, els líders van acceptar la proposta d’establir un mecanisme trilateral per "reforçar la coordinació, millorar la comunicació, resoldre greuges mutus i reforçar esforços col·lectius per prevenir amenaces".
En aquest context, es defineix com a "primer pas" l’expressió de "profund lament" de Netanyahu al seu homòleg qatarià per la violació de la seva sobirania i l’assassinat "no intencionat" d’un militar qatarià. Netanyahu es va comprometre, a més, a no realitzar un atac similar en el futur.
El pla de Trump, que s’havia filtrat a alguns mitjans hores abans, ja havia sigut acceptat per països àrabs, i ahir en una reunió del Consell de Seguretat de l’ONU va expressar també el suport a treballar amb ell Riyad Mansour, representant de Palestina. "No retardem ni un minut més a fer el que és necessari perquè aquesta pau justa reemplaci la insuportable realitat d’avui", va dir el diplomàtic.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres
- Un incendi de contenidors danya un local, un cotxe i un arbre al barri de Sant Narcís de Girona