Militars israelians aborden diverses embarcacions de la Flotilla, segons els activistes
Una de les naus interceptades seria la Sirius, on viatja Ada Colau
Militars israelians han abordat diverses embarcacions de la Global Sumud Flotilla aquest dimecres a la nit, segons han informat els activistes a través de les xarxes socials. "Hi ha càmeres fora de servei i vaixells han estat abordats per personal militar. Treballem activament per confirmar la seguretat i l'estat dels participants a bord", afirmen. També han informat de l'atac a almenys dos dels vaixells, l'Alma i el Sirius, on viatja l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, per bé que al web que rastreja la localització de les naus en temps real n'apareixen diversos amb signes d'emergència. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha explicat que ha demanat al comboi que variï el rumb perquè ha travessat una zona "bloquejada legalment".
Poc abans que els activistes comencessin a denunciar els abordaments, el Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha reiterat a través de les xarxes socials que "l'únic propòsit de la flotilla Hamàs-Sumud és la provocació". També ha indicat que "Israel, Itàlia, Grècia i el Patriarcat Llatí de Jerusalem han ofert i continuen oferint a la flotilla una manera de lliurar pacíficament qualsevol ajuda que puguin tenir per a Gaza".
El Ministeri també ha difós un vídeo de disset segons en què una membre de l'armada israeliana, d'esquena i presumptament a bord d'un vaixell en marxa, s'adreça suposadament a altres vaixells per alertar-los que estan travessant una zona bloquejada. "Si desitgen entregar ajuda a Gaza, ho poden fer pels canals establerts. Si us plau, canviïn el curs al port més pròxim per descarregar l'ajuda, des d'on serà inspeccionada i transportada a la Franja de Gaza".
El Ministeri d'Afers Exteriors ha assegurat, així, que Israel ha informat la flotilla que s'acosta "a una zona de combat activa i viola un bloqueig naval legal".
