La NASA confirma per a 2026 la primera missió tripulada per orbitar la Lluna en més de 50 anys
“Estem preparats per a qualsevol escenari”, van indicar els astronautes en una roda de premsa
Redacció
Diversos contratemps han endarrerit la missió tripulada, anomenada Artemis II, que ara està prevista com a màxim per a l’abril de 2026, tot i que podria arribar fins i tot al febrer de l’any vinent.
L’agència espacial nord-americana (NASA) va anunciar aquesta setmana que la missió Artemis II, que serà el primer vol tripulat del programa, té previst el seu llançament a principis de 2026, amb una data límit fixada a l’abril d’aquell any. Segons van indicar els responsables de la NASA en una publicació al blog, l’objectiu és enviar la tripulació en una prova d’aproximadament deu dies, que orbitarà la Lluna i retornarà els astronautes a la Terra, sense alunitzar en aquesta etapa.
L’equip seleccionat està compost per quatre tripulants: el comandant Reid Wiseman, el pilot Victor Glover, l’especialista de missió Christina Hammock Koch i l’astronauta de l’Agència Espacial Canadenca, Jeremy Hansen. El grup ha participat recentment en sessions públiques d’entrenament i assajos generals, i ha destacat la seva preparació davant de diferents escenaris operatius que puguin sorgir durant el vol, segons publica Science Alert basant-se en informació de l’Agència France-Presse.
Pensant en futures colònies lunars
Sens dubte, es tracta d’una missió històrica: serà la primera vegada que éssers humans orbiten la Lluna des de les missions Apollo fa més de cinc dècades, i servirà com a banc de proves per a les operacions que permetran, en una missió posterior, el retorn al satèl·lit natural i el possible establiment d’una presència sostinguda a la seva superfície. Fins llavors, Artemis II validarà sistemes clau del coet SLS i de la nau Orion, en condicions reals amb tripulació a bord.
Durant una roda de premsa al Centre Espacial Johnson (JSC), ubicat a Houston, Texas, el comandant Wiseman va afirmar: “Estem preparats per a cada escenari”. La frase sintetitza la mentalitat de preparació que exigeix una missió d’aquest calibre, tenint en compte que els astronautes han practicat contingències de tot tipus i asseguren que la prioritat és la seguretat i l’execució ordenada del pla de vol, segons conclou Space.com.
Un nou capítol en l’exploració espacial
Malgrat l’entusiasme per la proximitat de les dates fixades, cal tenir en compte que el calendari pot veure’s afectat per proves, integracions i revisions tècniques. La NASA ha mostrat cautela: la data de l’abril de 2026 és el límit establert, tot i que els funcionaris van deixar oberta la possibilitat d’un llançament anticipat (per exemple, el 5 de febrer), si tots els sistemes estiguessin llestos abans.
Si el pla es compleix, el món serà testimoni d’un nou capítol en l’exploració humana de l’espai, que podria obrir una nova “època daurada”: una missió de 10 dies que, sense trepitjar la Lluna, posarà a prova l’enginyeria, la cooperació internacional i la resiliència dels seus tripulants en la prèvia del retorn humà a la superfície lunar. A més, la missió servirà per recopilar dades sobre radiació, rendiment humà i comunicacions, que aportaran informació a futures expedicions i estratègies de llarga durada a la Lluna i altres cossos planetaris.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025