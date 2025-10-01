Temporal al mediterrani
Pluges de més de 200 litres per metre quadrat col·lapsen Eivissa
L’Aemet va canviar tres vegades en dues hores les alertes: de taronja a groga a les 10, i a taronja de nou a les 11, per elevar-la a vermella a les 12, quan Protecció Civil va enviar l’alarma als mòbils.
J. M. L. R. / N. G. / E. P.
Uns 200 litres per metre quadrat. És la quantitat de pluja acumulada en només dues hores a l’illa d’Eivissa al migdia d’ahir, segons va detallar el director general d’Emergències, Pablo Gárriz, després de la reunió celebrada pel comitè tècnic assessor. Poques vegades ha plogut tant en tan poc temps a l’illa, els habitants de la qual, per primera vegada en la història d’aquest arxipèlag, van escoltar als seus mòbils com sonava, a les 12.00 hores, l’estrident alarma d’alerta enviada per Protecció Civil davant el "risc d’inundacions per pluges torrencials".
En el moment en què es remetia aquest avís, l’Aemet tornava a variar els seus pronòstics (per tercera vegada en dues hores durant el matí) i establia per primera vegada a Eivissa l’alerta roja: "Perill extraordinari. Els béns i la població vulnerables o en zones exposades podrien patir impactes molt greus o catastròfics". Des de dilluns, l’Aemet pintava de color taronja ("perill important") els seus avisos per a Eivissa, però a les deu del matí d’ahir el va canviar a groc, més lleu. Una hora més tard, a les onze, el va elevar a taronja, per a 60 minuts després, quan feia més d’una hora que creixia sense parar i amb una intensitat inusitada, pujar-lo a vermell. A la una, i després de fer-ho a Eivissa, el Govern va enviar el missatge d’Es-Alert als veïns de Formentera en previsió que el temporal es desplacés allà. L’alerta roja es va mantenir fins a les quatre de la tarda, quan es va rebaixar a groga, tot i que una hora més tard va tornar canviar-se a taronja.
Gárriz va explicar que el potencial de mal de la tempesta va anar "evolucionant" i que, tot i que semblava que el fenomen perdia força, la situació va haver de ser reavaluada al començar a existir problemes amb el drenatge, atesa la quantitat d’aigua que negava carrers i torrenteres. Les intenses precipitacions van generar una "situació de pic" que els va obligar, a les dotze, a enviar l’alerta. La consellera d’Administracions Públiques del Govern, Antonia María Estarellas, va explicar que l’acumulació constant d’aigua va ser la que va derivar en l’emissió de l’alerta roja. Atesa la situació, el director general va informar que es va formular una petició de suport de la Unitat Militar d’Emergències (UME), de la qual ahir a la tarda estava previst que arribés un primer contingent des de Bétera (València) per reforçar els operatius. També s’esperava, va informar Gárriz, una altra dotació des de Dénia amb material pesat, i va allistar un operatiu de reforç des de Mallorca amb mitjans propis de les Balears, com els de l’Ibanat. "Estem establint un pont amb helicòpters per projectar reforços de personal", va indicar Gárriz.
Precipitació extraordinària
Segons les dades recollides per l’Aemet, a la ciutat d’Eivissa es van recollir 236 litres per metre quadrat en 12 hores, 135 a l’aeroport d’Es Codolar, 98 a Formentera, 68 a Sant Joan i 43 a Sant Antoni: "Són pluges extraordinàries", va qualificar l’Aemet a X. El cel va començar a desplomar-se sobre Eivissa sobre la una de la matinada, quan va començar a ploure acompanyat d’intens aparell elèctric. Cap a les cinc de la matinada, Sant Jordi ja patia les primeres inundacions.
