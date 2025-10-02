Un estudi vincula l’ELA a un "autoatac autoimmunitari"
Una investigació troba les proves més clares fins avui del procés que desencadena la malaltia i obre noves vies de tractament.
Valentina Raffio
La comunitat científica fa dècades que intenta entendre les causes de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), una malaltia que destrueix progressivament les neurones motrius i que, amb el temps, provoca el debilitament muscular, la paràlisi completa de braços, cames i cos i, finalment, la mort del pacient. Sobretot perquè, segons els experts, desentranyar les causes amb què s’inicia aquest procés podria ser clau per plantejar possibles tractaments. Segons va anunciar ahir la revista Nature, un equip internacional d’investigadors ha descobert que en les persones que pateixen aquesta malaltia hi ha certes cèl·lules del sistema immunitari que ataquen per error proteïnes que formen part del mateix sistema nerviós i, d’aquesta manera, desencadenen el dany neurodegeneratiu que caracteritza aquesta malaltia. Els experts afirmen que estem davant la prova més clara fins ara per definir l’ELA com una malaltia autoimmunitària i, al seu torn, davant una informació clau per plantejar futurs tractaments.
"Aquest és el primer estudi que demostra clarament que en les persones amb ELA hi ha una reacció autoimmunitària dirigida a proteïnes específiques associades a la malaltia", assegura Alessandro Sette, investigador de La Jolla Institute for Immunology (LJI) i un dels autors principals del treball. "Aquest treball demostra que hi ha un component autoimmunitari en l’ELA i, a més, ens dona pistes de per què la malaltia progressa tan ràpid en alguns pacients i obre possibles vies per a nous tractaments", afegeix David Sulzer, del Columbia University Irving Medical Center i coautor.
Els investigadors van identificar que els pacients amb ELA produeixen alts nivells de limfòcits T dirigits contra una proteïna present a les neurones. Es va observar que, per raons encara desconegudes, és el cos dels mateixos pacients el que inicia l’atac contra el seu sistema neurològic. És la primera vegada que s’identifica de manera tan clara aquest tipus d’"autoatac immunitari" com a desencadenant d’aquesta malaltia.
Una altra troballa sorprenent té a veure amb la incògnita de per quin motiu en alguns pacients l’ELA avança d’una manera fulminant i en d’altres progressa de manera més moderada. Per què el físic Stephen Hawking va sobreviure 55 anys després del seu diagnòstic mentre que el jugador de beisbol Lou Gehrig va morir tot just dos anys després? L’estudi revela que sembla que "està lligat al sistema immunitari".
Subscriu-te per seguir llegint
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona