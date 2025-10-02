Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Flotilla denuncia una "greu violació" dels drets dels detinguts perquè se'ls ha "negat accés a assessorament legal"

Els advocats diuen que "emprendran les accions legals que siguin necessàries"

Activistes de la Global Sumud Flotilla amb les mans enlaire durant l'abordament de la nau de l'exèrcit israelià

Activistes de la Global Sumud Flotilla amb les mans enlaire durant l'abordament de la nau de l'exèrcit israelià / Global Sumud Flotilla

ACN

ACN

La Global Sumud Flotilla denuncia una "greu violació" dels drets dels detinguts perquè Israel ha començat els procediments de deportació i ordre de detenció sense que hagin tingut "accés a assessorament legal". En un missatge, la Flotilla apunta que se'ls ha "negat" aquest dret i han remarcat que els advocats d'Adalah, que representen els participants de la Flotilla davant de les autoritats israelianes, "emprendran les accions legals que siguin necessàries". Segons indiquen, les autoritats israelianes han començat els procediments al mateix port d'Ashdod. "Els procediments han començat sense notificació prèvia als advocats i amb una negació als participants d'accés a assessorament legal", remarquen.

D'altra banda, la Flotilla ha difós un missatge d'un dels integrants d'una de les embarcacions que continuen el camí cap a Gaza. Es tracta del vaixell Marinette-SAFAD, que juntament amb el Mikeno són els vaixells que encara podrien estar actius. Per la seva banda, Israel ha donat per acabada la missió i assegura que un únic vaixell "d'aquesta provocació "roman a distància.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents