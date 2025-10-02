Israel assalta la flotilla i deté els activistes en aigües internacionals
L’Exèrcit hebreu trasllada a un port del país els arrestats després d’abordar els vaixells
L’Ambaixada a Tel-Aviv contacta amb el Govern israelià per oferir protecció diplomàtica als 50 espanyols
Mario Saavedra
L’Armada israeliana va començar a les 20.30 hores d’ahir (hora espanyola) l’assalt dels vaixells de la Global Sumud Flotilla, que viatjava a Gaza amb ajuda humanitària i mig miler d’activistes i polítics de mig centenar de països.
Primer van col·locar més d’una dotzena de vaixells militars (almenys dues fragates i quatre remolcadors) per bloquejar el pas de la flotilla –formada per 47 embarcacions– a 70 milles nàutiques, uns 130 quilòmetres, de la Franja assetjada. Els vaixells de guerra van anar envoltant les embarcacions i van enviar missatges per ràdio ordenant aturar els motors. Després van apagar les càmeres amb què la flotilla retransmetia en directe a les cobertes dels vaixells.
Segons el protocol, els activistes van llançar al mar telèfons mòbils i ordinadors, per evitar que Israel accedís a informació de l’organització. Finalment, soldats israelians van començar amb els abordatges. Primer, l’Alma, que liderava la missió, i després el Sirius, on es trobaven una dotzena dels 50 espanyols a bord, inclosa l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.
Entre els activistes integrants de la flotilla hi ha els gironins Adrià Plazas i la banyolina Tara Badoom. El primer va publicar ahir a les seves xarxes socials un vídeo denunciant l'assalt.
Vídeo de Greta Thunberg
Segons les últimes informacions al tancament d’aquesta edició, la intenció de l’Armada israeliana era reunir els tripulants en un gran vaixell militar per deportar-los i enfonsar o remolcar, depenent del cas, els vaixells de la flotilla. Ahir a la nit encara no es coneixia l’estat de salut de tots assaltats ni si s’ha fet servir violència. El Ministeri d’Exteriors d’Israel va publicar un vídeo en el qual es veu la detenció de la més famosa dels activistes a bord, Greta Thunberg. El ministeri va informar que "diversos vaixells" havien sigut "aturats sense problema" i que els seus passatgers estaven sent traslladats a un port israelià.
Israel va mobilitzar 600 policies per processar-los i enviar-los temporalment a un centre de detenció, possiblement al desert de Neguev, si es neguen a firmar una carta reconeixent la seva entrada il·legal. Els que sí que la firmin podran sortir per l’aeroport de Tel-Aviv. En aquesta situació està el grup de periodistes que acompanyava la flotilla.
El responsable de la diplomàcia israeliana, Gideon Sa’ar, va prometre al Govern d’Itàlia, un dels països juntament amb Espanya amb més persones embarcades, que no farien servir la violència. Hi va haver denúncies que els han colpejat amb rajos d’aigua a alta pressió, segons un testimoni recollit per la cadena SER.
En les últimes hores, el Govern de Tel-Aviv va intensificar la seva campanya de comunicació assegurant que Hamàs és darrere de l’organització de la flotilla. Assenyala que han "descobert documents oficials de Hamàs a la Franja de Gaza" que "per primera vegada demostren l’"involucrament directe de Hamàs" en el finançament i execució de la flotilla. Els ministres radicals del Govern d’Israel havien demanat en els últims dies que els detinguts fossin tractats amb màxima duresa. El supremacista jueu Itamar Ben-Gvir és el responsable de seguretat i a càrrec seu hi ha el sistema de presons del país.
El Ministeri d’Exteriors d’Espanya va crear una unitat de seguiment permanent i va activar els consolats a Tel-Aviv, Jerusalem i Nicòsia. "El ministre José Manuel Albares està en contacte amb ministres d’Exteriors de països amb nacionals a la flotilla, especialment Irlanda i Turquia", assegura el departament dirigit per Albares. "La nostra Ambaixada a Tel-Aviv ha contactat tant amb el Ministeri d’Exteriors israelià així com amb la Delegació de la UE a Tel-Aviv per interessar-se específicament pels ciutadans espanyols i garantir tota la protecció diplomàtica i consular".
Zona d’exclusió
L’abordatge es va produir en aigües internacionals, però dins de la zona declarada unilateralment per Israel com d’exclusió de navegació, de 120 milles nàutiques. Legalment, les aigües territorials d’Israel són 12 milles nàutiques, ampliables a 24, i la zona econòmica exclusiva 200 milles nàutiques. Aquest és el punt on se’ls va detectar per última vegada.
A la flotilla hi ha 50 participants espanyols, que estaven distribuïts en 13 vaixells. La majoria eren al Sirius. Espanya va enviar fa una setmana el vaixell militar Furor, per acompanyar i donar eventualment protecció i salvament, però ahir el Govern va advertir que no els podia acompanyar més i els va demanar que abandonin la missió.
Entre els espanyols hi ha polítics com Ada Colau (Comuns), Lucía Muñoz Dalda i Serigne Mbaye (Podem), María Pilar Castillejo i Adrià Plazas Vidal (CUP), Juan Bordera (Compromís) i Jordi Coronas Martirel (ERC), a més de periodistes, sindicalistes i altres activistes. El gruix dels vaixells de la flotilla va salpar des de Barcelona el 31 d’agost passat, al qual es van sumar altres embarcacions dels ports italians d’Otranto, Gènova, Catània, de Tunísia i de la localitat grega de Syros.
