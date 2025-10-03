Els membres de la Flotilla detinguts per Israel són traslladats a una presó situada al desert del Neguev
El govern de Netanyahu diu que els activistes són "terroristes" i nega que transportessin ajuda humanitària per Gaza
Els més de 400 membres de la Flotilla Global Summud detinguts per Israel després d'interceptar les embarcacions en què viatjaven per intentar trencar el bloqueig humanitari a Gaza han sigut traslladats a la presó de Saharonim, un centre penitenciari al desert del Neguev, al sud del país. Fonts de l'equip jurídic de la Flotilla confirmen que l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d'ERC Jordi Coronas es troben en aquesta presó. Es tracta del pas previ a ser deportats. Segons el ministeri d'Exteriors d'Itàlia, la intenció d'Israel és deportar els activistes en dos vols a Madrid i Londres la setmana vinent. El govern de Benjamin Netanyahu ha acusat els activistes de "terrorisme" i ha negat que transportessin ajuda per Gaza.
Fonts properes a l'exalcaldessa Ada Colau han confirmat que ha pogut parlar ja amb l'equip jurídic i advocats de la Flotilla i que els detinguts estan rebent assistència consular.
En les últimes hores, el ministre d'ultradreta de Seguretat Nacional israelià, Itamar Ben Gvir, visita els detinguts al port d'Ashdod i, en un vídeo que circula en xarxes socials, se'l veu davant de desenes d'activistes asseguts a terra. "Aquests són els terroristes de la flotilla", crida el ministra d'ultradreta en el vídeo.
"Són terroristes", insisteix. "Mireu-los, són partidaris d'assassins, no han vingut per la flotilla ni per portar ajuda, han vingut a donar suport als terroristes", escridassa. En el vídeo, el ministre israelià també mostra l'interior d'algunes de les embarcacions interceptades i nega que aquestes transportin ajuda humanitària.
En un missatge a X aquest divendres, el ministeri d'Exteriors d'Israel ha indicat que "s'estan duent a terme els procediments per concloure la provació de Hamàs-Summud i per finalitzar la deportació dels participants en aquesta farsa".
"Ja s'han deportat quatre ciutadans italians. La resta estan en procés de ser deportats. Israel té l'objectiu de finalitzar aquest procediment tan aviat com sigui possible", ha afegit el ministeri israelià.
En el missatge, el govern de Netanyahu ha adjuntat fotografies de l'activista sueca Greta Thunberg i d'altres membres de la Flotilla. "Com han declarat repetidament Israel, Itàlia, Grècia i el Patriarcat Llatí de Jerusalem, qualsevol ajuda que aquests vaixells poguessin haver transportat, per poca que fos, hauria pogut ser transferida pacíficament a Gaza. Això no va ser més que una provocació", ha sentenciat el ministeri d'Exteriors d'Israel.
