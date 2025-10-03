La Flotilla considera "obscè" que Israel digui que no duia ajuda humanitària
Els responsables del comboi recorden que la càrrega dels vaixells estava "meticulosament documentada"
La Flotilla ha considerat "obscè" que Israel es defensi de l'assalt als vaixells humanitaris assegurant que les naus no duien ajuda humanitària, i qualificant de "terroristes" els activistes. "Els vaixells havien estat meticulosament documentats, carregats amb subministraments mèdics, menjar i altres béns salvavides per a la gent de Gaza, que sistemàticament Israel deixa morir de fam". Els responsables de la missió també recorden que "periodistes, monitors dels drets humans, diputats i organitzacions d'ajuda han mostrat proves innegables de l'ajuda a bord". Per això consideren la negació d'Israel "una altra entrada dins d'un llarg registre de mentides que els mitjans haurien de deixar de blanquejar a través de frases com 'Israel diu'".
Els organitzadors del comboi humanitari reiteren que la missió era "trencar el bloqueig i obrir un corredor humanitari per entregar ajuda de forma sostinguda", i subratllen que els subministraments que duien els vaixells eren "reals i representatius", reals perquè són "necessitats urgentment" i representatius perquè els vaixells civils "no poden dur tota l'ajuda que Gaza necessitat, que només serà possible quan s'aixequi el bloqueig".
Alhora consideren que la "desinformació" d'Israel "no és nova", i apunten que és "el mateix règim que clamava que no bombardejava hospitals, no deixava morir de fams els palestins, no obstruïa els combois o no executava civils i treballadors humanitaris", entre d'altres.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat