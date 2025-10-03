Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Flotilla considera "obscè" que Israel digui que no duia ajuda humanitària

Els responsables del comboi recorden que la càrrega dels vaixells estava "meticulosament documentada"

Activistes de la Global Sumud Flotilla amb les mans enlaire durant l'abordament de la nau de l'exèrcit israelià

Activistes de la Global Sumud Flotilla amb les mans enlaire durant l'abordament de la nau de l'exèrcit israelià / Global Sumud Flotilla

ACN

ACN

La Flotilla ha considerat "obscè" que Israel es defensi de l'assalt als vaixells humanitaris assegurant que les naus no duien ajuda humanitària, i qualificant de "terroristes" els activistes. "Els vaixells havien estat meticulosament documentats, carregats amb subministraments mèdics, menjar i altres béns salvavides per a la gent de Gaza, que sistemàticament Israel deixa morir de fam". Els responsables de la missió també recorden que "periodistes, monitors dels drets humans, diputats i organitzacions d'ajuda han mostrat proves innegables de l'ajuda a bord". Per això consideren la negació d'Israel "una altra entrada dins d'un llarg registre de mentides que els mitjans haurien de deixar de blanquejar a través de frases com 'Israel diu'".

Els organitzadors del comboi humanitari reiteren que la missió era "trencar el bloqueig i obrir un corredor humanitari per entregar ajuda de forma sostinguda", i subratllen que els subministraments que duien els vaixells eren "reals i representatius", reals perquè són "necessitats urgentment" i representatius perquè els vaixells civils "no poden dur tota l'ajuda que Gaza necessitat, que només serà possible quan s'aixequi el bloqueig".

Alhora consideren que la "desinformació" d'Israel "no és nova", i apunten que és "el mateix règim que clamava que no bombardejava hospitals, no deixava morir de fams els palestins, no obstruïa els combois o no executava civils i treballadors humanitaris", entre d'altres.

