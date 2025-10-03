El conflicte del Pròxim Orient
Un home mata dues persones en una sinagoga de Manchester
L’autor de l’apunyalament, un britànic d’origen sirià, va ser abatut per la policia
La policia deté tres persones relacionades amb l’incident, qualificat com a acte terrorista
Lucas Font
Almenys tres persones van morir i tres més van resultar ferides greus aquest dimecresen un atac que va tenir lloc a l’exterior d’una sinagoga situada al suburbi de Crumpsall, al nord de Manchester. La policia va ser informada a les 9.31 hores (les 10.31 hora peninsular espanyola) de l’incident, portat a terme presumptament per un home que hauria envestit els transeünts amb un vehicle i apunyalat posteriorment almenys una persona a la sinagoga de la congregació hebrea de Heaton Park, on s’estaven portant a terme les celebracions pel Yom Kippur, la festivitat més sagrada del calendari jueu.
Entre els morts hi ha l’autor de l’atac, Jihad al-Shamie, un ciutadà britànic d’origen sirià de 35 anys que no figurava en els registres del programa antiterrorista. Els agents no van poder confirmar la seva defunció fins a gairebé cinc hores després d’abatre’l a causa de la presència d’"objectes sospitosos" entre les seves pertinences, que van ser detonats de manera preventiva per la unitat de desactivació d’explosius. "En resposta al greu incident ocorregut avui a Crumpsall, es va sentir un fort soroll al lloc quan els [equips de] recursos especialitzats van accedir al vehicle del sospitós com a mesura de precaució", va informar el cos policial.
Tres hospitalitzats
Les autoritats van confirmar poc després la detenció de tres persones, dos homes i una dona, per la seva relació amb l’atac, qualificat com un "incident terrorista". "Ens assegurarem que s’investigui cada dada d’intel·ligència i cada línia d’investigació. També estem treballant amb els serveis de seguretat per garantir que disposem d’un panorama complet d’intel·ligència en les pròximes hores, dies i setmanes", va assegurar el comissari adjunt de la policia antiterrorista, Laurence Taylor.
A més dels morts, la policia va confirmar que tres persones més romanen a l’hospital, mentre que la resta dels fidels congregats al temple per a les celebracions religioses van ser desallotjats. Els agents van agrair la rapidesa amb què un dels testimonis va alertar les autoritats, una cosa que els va permetre actuar amb celeritat i impedir a l’agressor entrar a la sinagoga. "En el moment de l’atac hi havia un gran nombre de fidels a la sinagoga, però gràcies a la valentia immediata del personal de seguretat i dels fidels que es trobaven a l’interior, així com a la ràpida resposta de la policia, es va impedir l’accés a l’agressor", va indicar el cap de la policia de Manchester, Stephen Watson.
