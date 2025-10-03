El conflicte del Pròxim Orient
Israel interroga i reclou els activistes de la Flotilla abans de deportar-los
Espanya promet protecció consular als seus ciutadans, encara que el Ministeri d’Exteriors desconeixia ahir la xifra exacta de retinguts
Un vaixell israelià els va traslladar al port d’Ashdod
Andrea López-Tomàs
Va passar el que s’esperava. Després d’un mes de navegació, els vaixells de la Flotilla Global Sumud que es dirigien a Gaza per trencar el bloqueig humanitari imposat per Tel-Aviv van ser interceptats per l’Exèrcit israelià. Dimecres a la nit i dijous a la matinada, les tropes israelianes van irrompre en 39 vaixells per detenir els activistes, entre els quals hi havia Greta Thunberg. No totes les embarcacions, però, van ser abordades en un primer moment, i una d’elles va aconseguir acostar-se a les costes gazianes, tot i que es desconeixia ahir a la nit si va poder arribar-hi. El vaixell de l’Armada israeliana que portava a bord els membres de la Flotilla detinguts els va traslladar al port d’Ashdod, on van començar a ser interrogats sense la presència d’un advocat per després ser reclosos abans de ser deportats.
L’Exèrcit israelià va anunciar haver interceptat tots els vaixells excepte un. La majoria navegaven cap a Gaza en aigües internacionals, cosa que feia il·legal interceptar-los. Els organitzadors de la Flotilla Global Sumud van perdre contacte amb un altre vaixell, que podria ser el Mikeno, les últimes coordenades del qual mostraven que estava a només uns quilòmetres de les costes de Gaza. En les embarcacions interceptades dimecres a la nit hi havia més de 201 persones de 37 països. Espanya hi tenia la representació més gran amb 52 persones, seguida d’Itàlia amb 22, Turquia amb 21 i Malàisia amb 12, segons dades de l’organització.
Espanya va prometre per escrit protecció consular total als espanyols embarcats a la Flotilla, però de moment el Ministeri d’Exteriors desconeix quants n’hi ha realment. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va assegurar ahir al matí que "hi ha 65 espanyols localitzats dins del global de la Flotilla". Tanmateix, Flotilla Global Sumud Espanya va confirmar a aquest diari que la xifra és de 52.
"Es podria donar la circumstància que certes persones haguessin decidit no embarcar-se, malgrat haver informat en sentit contrari, o haver baixat al llarg de les diverses parades del trajecte. El nombre definitiu el tindrem quan el cònsol s’hi pugui entrevistar. En qualsevol cas, tot espanyol de la Flotilla té la nostra protecció diplomàtica i consular", van afirmar a aquest diari fonts oficials d’Exteriors.
Entre els espanyols hi ha polítics com Ada Colau (Comuns), Lucía Muñoz Dalda i Serigne Mbaye (Podem), María Pilar Castillejo i Adrià Plazas Vidal (CUP), Juan Bordera (Compromís) i Jordi Coronas Martirel (ERC). Hi ha periodistes d’El País, Público, AJ+ i Canal Red, a més dels sindicalistes Saturnino Mercader (CGT), Manuel García Morales (CCOO) i Eduard Lucas i Ariadna Masmitjà Masmi (IAC-CATAC) o l’artista, activista i marinera Nicole Montserrat León Avilés.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va trencar el seu silenci en ple dia sagrat jueu per celebrar la intercepció. "Felicito els soldats i comandants de la Marina que han portat a terme la seva missió a Yom Kippur de la manera més professional i eficient", va dir en un comunicat. "Aquesta acció ha impedit que desenes de vaixells entressin a la zona de guerra i ha repel·lit una campanya de deslegitimació contra Israel", va afegir. Els principals grups de drets humans del món van condemnar la intercepció dels vaixells de la Flotilla per part d’Israel com a il·legal.
Fa mesos que es va iniciar aquesta iniciativa per portar ajuda humanitària a Gaza, sotmesa a una fam creada per Israel, tal com denuncien les Nacions Unides, i al bloqueig de l’entrada d’ajuda humanitària. "Cap dels iots de provocació de Hamàs Sumud ha tingut èxit en l’intent d’entrar en una zona de combat activa o violar el bloqueig naval legal", va celebrar el Ministeri d’Exteriors israelià, que suggeria d’aquesta manera que hi ha vincles entre el grup palestí i la Flotilla, si bé no hi ha cap prova que ho demostri. Tot i que Israel defensa que el bloqueig naval a Gaza és legal, el dret internacional és clar al permetre el pas de l’ajuda humanitària. La Flotilla va començar amb més de 40 vaixells i 500 activistes, i transportava una quantitat simbòlica d’assistència a Gaza.
Protestes globals
Els representants de la Flotilla van demanar a la població global que surti al carrer i ocupi els ports en protesta per les accions israelianes. Arreu del món es van multiplicar les condemnes relacionades amb l’atac israelià. "60 milles nàutiques? Uau!", escrivia a la xarxa X Francesca Albanese, la relatora especial de les Nacions Unides sobre els territoris palestins. "Si ciutadans comuns i corrents, amb embarcacions petites i sense recursos ho poden fer, per què els Estats no trenquen el bloqueig amb les seves armades?", es preguntava.
Una vegada arribats al port d’Ashdod, a prop de Gaza, s’enfronten ara a la possibilitat de ser deportats directament o d’haver de comparèixer davant del tribunal durant els pròxims dies.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit