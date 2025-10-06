Global Sumud Flotilla
Les denúncies de maltractament dels integrants de la Flotilla anticipen un nou xoc diplomàtic amb Israel
Israel va maltractar i va denigrar part dels integrants de la Global Sumud Flotilla, segons els seus testimonis
Els haurien mantingut amb poc accés a aigua i menjar, lligats de peus i mans durant hores o sense accés a insulina i altres medicines
El ministre Albares diu que s’investigaran aquestes denúncies, però demana esperar que tots hagin tornat
Mario Saavedra
Desenes de membres de la Global Sumud Flotilla a Gaza estan denunciant maltractaments físics i psicològics per part d’Israel després de la seva detenció en aigües internacionals dimecres passat. Descriuen «cop de puny a les costelles», negació a entregar insulina a malalts diabètics, hores lligats de peus i mans i tot tipus d’humiliacions i tracte denigrant.
El Govern d’Israel ho ha negat tot. El d’Espanya assegura que està parlant amb els integrants espanyols de la Flotilla per obtenir informació, i deixa la porta oberta a accions posteriors, una vegada que tots hagin arribat al país. Es preveu que els 28 tripulants espanyols de la Flotilla arribin aquest mateix dilluns, després que aquest diumenge hagin aterrat un primer grup de deportats.
«Ens han colpejat, ens han arrossegat per terra, ens han lligat de peus i mans, ens han ficat en gàbies, ens han insultat, ens han impedit dormir, ens han negat assistència mèdica», ha afirmat el periodista Néstor Prieto, integrant de la Flotilla, davant dels mitjans, a l’arribar aquest diumenge a Madrid després de ser deportats. Els activistes també han denunciat que no se’ls va proporcionar aigua potable ni aliments durant la seva estada a la presó i que se’ls van negar els medicaments. «Un soldat ens va dir que no tenien metges per a animals», ha comentat Prieto.
Ens han tractat fatal. Jo porto un cop de puny a les costelles i hi ha companys que estan fatal», va afirmar aquest diumenge el diputat valencià de Compromís a les Corts, Juan Bordera, a ‘ElDiario.es’. Assegura que té un dolor al pulmó i les costelles.
El periodista d’‘El País’, Carlos de Barrón, assegura que els van ficar durant hores en una furgoneta amb una calor insuportable i que, quan es van queixar, els van posar l’aire condicionat calent a tota potència. Afirma que un dels tripulants turcs li va dir que el van portar a una sala d’aïllament i li van donar una pallissa.
El ministre d’Interior, Fernando Grande Marlaska, els ha animat a denunciar davant la fiscalia. Podem ha anunciat una denúncia a la fiscalia contra el primer ministre, Benjamin Netanyahu, entre d’altres.
Greta Thumberg, denigrada i deshidratada
L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat situacions vexatòries i un entorn hostil, i ha explicat que, durant la seva estada a la presó, les tropes israelianes havien penjat una imatge de Gaza devastada pels atacs i bombardejos, acompanyada d’un cartell que deia: «Benvinguts a la nova Gaza».
Després de narrar el seu maltractament, el gruix dels integrants de la Flotilla insisteixen que es posi el focus en la situació de genocidi a Gaza, i utilitzen la seva situació per advertir de com són les condicions dels presos palestins. Israel té més d’11.000 palestins a la presó, la meitat sense càrrecs i centenars d’ells, nens. Almenys 75 presos palestins han mort a la presó, segons les Nacions Unides.
L’activista sueca Greta Thunberg ha denunciat les «condicions inhumanes» a les quals ha estat sotmesa en una presó israeliana, segons informació traslladada pels diplomàtics suecs que la van veure a la presó. Va estar en una cel·la amb xinxes, cosa que li va provocar erupcions a la pell. Va rebre poc menjar i poca aigua i va patir deshidratació.
L’activista turc i tripulant de la Flotilla, Ersin Celik, va assegurar que forces israelianes «van arrossegar la petita Greta pels cabells davant els nostres ulls, la van colpejar i la van obligar a fer un petó a la bandera israeliana».
El Ministeri d’Exteriors israelià ha assegurat que totes aquestes declaracions no són més que «mentides descarades» i ha garantit que «tots els drets legals dels detinguts estan sent respectats en la seva total integritat».
L’ultranacionalista ministre de Seguretat Nacional d’Israel, Itamar Ben-Gvir, s’ha declarat aquest diumenge «orgullós» que els detinguts de la Flotilla internacional que Israel va interceptar dimecres passat quan havia de trencar el bloqueig sobre Gaza hagin rebut el tracte de «terroristes» a la presó on han passat aquests dies.
Espanya investigarà els maltractaments
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, també ha confirmat que ha rebut denúncies verbals de maltractaments per part d’espanyols retinguts per Israel. «Ahir vaig poder parlar amb algun d’ells telefònicament i em van donar detalls que evidentment rebutjo i no m’agraden en absolut», ha assegurat el cap de la diplomàcia espanyola en una entrevista a Catalunya Ràdio. «Espero que surtin tots els membres de la Flotilla d’Israel per poder entrar en més detalls i també vull parlar avui al llarg del dia».
Israel ha confirmat al Ministeri d’Exteriors que avui permetrà la sortida de la resta dels espanyols de la Global Sumud Flotilla detinguts en aigües internacionals quan miraven d’arribar a Gaza. Tornaran al llarg d’aquest dilluns «si no hi ha canvis d’última hora», segons ha anunciat Albares, que no vol donar més detalls fins que «estiguin tots asseguts a l’avió, i l’avió en l’aire».
A l’aeroport israelià de Ben-Gurion, d’on van partir ahir i avui els dos grups d’activistes espanyols, hi havia un equip forense posat a disposició pel servei espanyol de sanitat exterior, «per si algú volia ser sotmès a un reconeixement», ha afegit el ministre, que ha insistit a demanar a les autoritats d’Israel que ha de complir amb «qualsevol necessitat sanitària i garantir que tenen accés a aigua potable, a aliments i a tractament mèdic i, evidentment, que els seus drets i la seva integritat física està sent respectada».
El Govern investigarà i denunciarà «aquests maltractaments» si «n’hi ha proves», ha conclòs el ministre. Una de les opcions quan hagin arribat tots els membres espanyols de la Flotilla és que el ministre convoqui a la màxima representant diplomàtica d’Israel a Espanya, Dana Elrich.
Elrich, encarregada de negocis de l’Ambaixada d’Israel, ha rebutjat les denúncies de maltractaments en un missatge a X en què afirma que «aquesta setmana hi haurà moltes provocacions que intentaran ignorar el procés que esperem que porti una esperança de pau. Els demano que, sisplau, no facin cas a aquestes provocacions, sinó que ajudin la nostra iniciativa d’esperança».
Espanya va cridar a consultes (va retirar temporalment) l’ambaixadora a Tel-Aviv, Ana Salomón, en represàlia per les «calúmnies» d’Israel contra el president del Govern, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz i la ministra d’infància Sira Rego.
Part dels activistes de la Flotilla a Gaza estudien presentar una denúncia per aquests maltractaments. Així ho ha assegurat l’eurodiputat dels Comuns i advocat de la Flotilla, Jaume Asens, en una entrevista a SER Catalunya recollida per Europa Press. Demanaran a la fiscalia que requereixi a les autoritats israelianes tota la documentació dels activistes per confirmar si, com denuncien alguns, les seves firmes al full de deportació han sigut falsificades.
