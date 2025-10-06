La resta d'activistes espanyols de la Flotilla excepte una tornen aquesta nit a Barcelona, Madrid i Bilbao
Israel acusa la detinguda restant de "mossegar" una membre del personal mèdic
Tots els activistes espanyols de la Flotilla que quedaven a la presó de Ktziot, a Israel, excepte una detinguda, tornen aquesta nit a Barcelona, Madrid i Bilbao. Fonts del Ministeri d'Exteriors han indicat que un grup de 27 persones ha sortit de tornada a Espanya via Atenes. Segons confirma un comunicat de la Flotilla, des d'Atenes arribaran a la capital catalana, a l'espanyola i a la basca a les 23.40 h, 00.25 h i 23.15 h, respectivament. Exteriors ha explicat que els activistes que volen fins a Madrid ho faran a bord d'un avió militar, al costat de membres de la Flotilla d'altres països de la Unió Europea. Els grups de Barcelona i Bilbao arribaran a aquestes dues ciutats a bord d'avions comercials.
Entre els activistes que arribaran a Barcelona hi haurà la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre de la direcció de la formació, el gironí Adrià Plaza, segons ha confirmat el mateix partit, que ha indicat que quan arribin a l'aeroport del Prat atendran els mitjans de comunicació.
Els dos viatgen al costat d'altres membres de la Flotilla com ara sindicalistes de la IAC i el sindicalista de CGT Saturnino Mercader. El sindicat afirma que Mercader s'ha negat a signar la deportació voluntària que sembla que les autoritats israelianes exigien als activistes per poder abandonar el país.
Pel que fa a l'activista espanyola retinguda a Israel, les autoritats del país hebreu l'han acusat de "mossegar" una membre del personal mèdic a la presó de Ketziot després que aquesta "l'acompanyés de tornada d'una revisió mèdica rutinària com a part dels preparatius per la seva deportació prevista per a demà".
El ministeri d’Exteriors israelià ha explicat a la xarxa social X que la policia va intervenir per "fer-se càrrec de l'atacant" i ha indicat que la mossegada va causar "ferides lleus" a la sanitària hebrea.
