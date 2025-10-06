Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La resta d'activistes espanyols de la Flotilla excepte una tornen aquesta nit a Barcelona, Madrid i Bilbao

Israel acusa la detinguda restant de "mossegar" una membre del personal mèdic

L'activista gironí Adrià Plazas es troba entre el grup que torna aquest dilluns

L'activista gironí Adrià Plazas es troba entre el grup que torna aquest dilluns

ACN

ACN

Barcelona

Tots els activistes espanyols de la Flotilla que quedaven a la presó de Ktziot, a Israel, excepte una detinguda, tornen aquesta nit a Barcelona, Madrid i Bilbao. Fonts del Ministeri d'Exteriors han indicat que un grup de 27 persones ha sortit de tornada a Espanya via Atenes. Segons confirma un comunicat de la Flotilla, des d'Atenes arribaran a la capital catalana, a l'espanyola i a la basca a les 23.40 h, 00.25 h i 23.15 h, respectivament. Exteriors ha explicat que els activistes que volen fins a Madrid ho faran a bord d'un avió militar, al costat de membres de la Flotilla d'altres països de la Unió Europea. Els grups de Barcelona i Bilbao arribaran a aquestes dues ciutats a bord d'avions comercials.

Entre els activistes que arribaran a Barcelona hi haurà la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre de la direcció de la formació, el gironí Adrià Plaza, segons ha confirmat el mateix partit, que ha indicat que quan arribin a l'aeroport del Prat atendran els mitjans de comunicació.

Els dos viatgen al costat d'altres membres de la Flotilla com ara sindicalistes de la IAC i el sindicalista de CGT Saturnino Mercader. El sindicat afirma que Mercader s'ha negat a signar la deportació voluntària que sembla que les autoritats israelianes exigien als activistes per poder abandonar el país.

Pel que fa a l'activista espanyola retinguda a Israel, les autoritats del país hebreu l'han acusat de "mossegar" una membre del personal mèdic a la presó de Ketziot després que aquesta "l'acompanyés de tornada d'una revisió mèdica rutinària com a part dels preparatius per la seva deportació prevista per a demà".

El ministeri d’Exteriors israelià ha explicat a la xarxa social X que la policia va intervenir per "fer-se càrrec de l'atacant" i ha indicat que la mossegada va causar "ferides lleus" a la sanitària hebrea.

