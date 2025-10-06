No tornarà a passar fins al 2114: Aquest eclipsi solar ens deixarà a les fosques, i no te’l pots perdre
Aquest eclipsi només es podrà veure en tot el seu esplendor des d’Espanya dins de la totalitat d’Europa
Cristian Miguel Villa
Els eclipsis són un dels fenòmens més fascinants que ocorren a la Terra, un recordatori que som una peça ben petita dins d’aquest trencaclosques infinit que anomenem univers. I “aviat” podrem gaudir d’un altre d’aquests esdeveniments tan únics.
L’increïble eclipsi solar que podràs veure a Espanya el 2027
Serà el 2 d’agost de 2027 quan tingui lloc un nou eclipsi solar total, que es podrà veure en tota la seva plenitud a Egipte. Ara bé, dins del continent europeu, serà Espanya el país amb les millors vistes d’un moment tan espectacular com aquest.
A Egipte, l’eclipsi solar durarà més de 6 minuts, essent de nou el millor lloc per gaudir-ne. Dit això, a Espanya hi haurà ubicacions on també es podrà veure amb gran intensitat durant gairebé 2 minuts.
Hi ha dos punts concrets que ja s’han determinat com els millors de tot Espanya per contemplar l’eclipsi solar del 2027:
- Cadis, on l’eclipsi durarà 2 minuts i 55 segons
- Màlaga, on la durada serà d’1 minut i 53 segons
Tot i que a Andalusia es podrà gaudir l’eclipsi amb la màxima espectacularitat, en altres regions d’Espanya també serà visible, encara que de manera més parcial. Per tant, el sud del país serà la referència principal.
Un fet molt important a tenir en compte és que aquest tipus d’eclipsi solar es produeix amb molt poca freqüència. De fet, segons estimacions oficials, no serà fins al 2114 que es tornarà a veure un fenomen de la mateixa categoria.
Amb això en ment, si et planteges organitzar un viatge per poder gaudir en les millors condicions d’aquest eclipsi solar, potser és una d’aquelles coses de “quan abans, millor”. I definitivament no seràs l’únic amb aquesta idea.
