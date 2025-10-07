Els membres de la Flotilla denuncien maltractament físic i psicològic a Israel
Els últims 28 activistes espanyols repatriats tenien previst tornar ahir a la nit, però una dona continua presa per mossegar una vigilant
Mario Saavedra
Desenes de membres de la Global Sumud Flotilla a Gaza estan denunciant maltractaments físics i psicològics per part d’Israel després de la seva detenció en aigües internacionals dimecres passat. Descriuen "cops de puny a les costelles", negació a entregar insulina a malalts diabètics, hores lligats de peus i mans i tota mena d’humiliacions i tracte denigrant. El Govern d’Israel ho nega tot. El d’Espanya assegura que està parlant amb els integrants espanyols de la Flotilla per recollir informació i deixa la porta oberta a accions posteriors, una vegada que tots hagin arribat al país.
"Ens han colpejat, ens han arrossegat per terra, ens han lligat de peus i mans, ens han posat en gàbies, ens han insultat, ens han impedit dormir, ens han negat assistència mèdica", va afirmar el periodista Néstor Prieto, integrant de la Flotilla, davant els mitjans, a la seva arribada diumenge a Madrid. Els activistes també han denunciat que no se’ls va proporcionar aigua potable ni aliments durant la seva estada a la presó i que se’ls van negar els medicaments. "Un soldat ens va dir que no tenien metges per a animals", va comentar Prieto.
Cops de puny
"Ens han tractat fatal. Jo porto un cop de puny a les costelles i hi ha companys que estan fatal", va afirmar el diputat valencià de Compromís a Les Corts Juan Bordera a El Diario. Va assegurar també que té dolor al pulmó i les costelles.
El periodista d’El País Carlos de Barrón assegura que els van ficar durant hores en una furgoneta amb una calor insuportable i que, quan es van queixar, els van posar la calefacció a tota potència. Afirma que un dels tripulants turcs li va dir que el van portar a una sala en aïllament i li van donar una pallissa.
El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, els va animar a denunciar davant la Fiscalia. Podem va anunciar una denúncia contra el primer ministre, Benjamin Netanyahu, entre altres.
L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha denunciat situacions vexatòries i un entorn hostil, i va explicar que, durant la seva estada a la presó, les tropes israelianes havien penjat una imatge de Gaza devastada pels atacs i bombardejos, acompanyada d’un cartell que deia: "Benvinguts a la nova Gaza". Després de narrar el seu maltractament, el gruix dels integrants de la Flotilla insisteixen que es posi el focus en la situació de genocidi a Gaza, i utilitzen la seva situació per advertir de com són les condicions dels presos palestins. Israel té més d’11.000 palestins a la presó, la meitat sense càrrecs, i centenars són nens. Almenys 75 presos palestins han mort a la presó, segons les Nacions Unides.
L’activista sueca Greta Thunberg va denunciar les "condicions inhumanes" a què va estar sotmesa en una presó israeliana, segons informació traslladada pels diplomàtics suecs que la van veure a la presó. Va ser en una cel·la amb xinxes, cosa que li va provocar erupcions a la pell. Va rebre poc menjar i aigua i va patir deshidratació. L’activista turc i tripulant de la Flotilla Ersin Celik va assegurar que forces israelianes "van arrossegar Greta dels cabells davant els nostres ulls, la van colpejar i la van obligar a besar la bandera israeliana".
El Ministeri d’Exteriors israelià va assegurar que aquestes declaracions no són més que "mentides descarades" i va garantir que "tots els drets legals dels detinguts estan sent respectats en la seva total integritat".
L’ultranacionalista ministre de Seguretat Nacional d’Israel, Itamar Ben-Gvir, es va declarar "orgullós" que els detinguts hagin rebut el tracte de "terroristes" a la presó.
Investigació d’Espanya
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, també va confirmar que ha rebut denúncies verbals de maltractaments per part d’espanyols retinguts per Israel. "Ahir vaig poder parlar amb algun d’ells telefònicament i em van donar detalls que evidentment rebutjo i no m’agraden en absolut", va assegurar el cap de la diplomàcia espanyola en una entrevista a Catalunya Ràdio.
A l’aeroport israelià de Ben Gurión, d’on van partir diumenge i dilluns els dos grups d’activistes espanyols, hi havia un equip forense posat a disposició pel servei espanyol de sanitat exterior, "per si algú volia ser sotmès a un reconeixement", va afegir el ministre, que va insistir a demanar a les autoritats d’Israel que ha de complir "qualsevol necessitat sanitària i garantir que tenen accés a aigua potable, a aliments i a tractament mèdic i, per descomptat, que els seus drets i la seva integritat física està sent respectada". El Govern investigarà i denunciar "aquests maltractaments" si "hi ha proves", va afegir el ministre d’Afers Exteriors.
Una de les opcions quan hagin arribat tots els membres de la Flotilla espanyols és que el ministre convoqui a la màxima representant diplomàtica d’Israel a Espanya, Dana Elrich.
La resta del grup
Israel va confirmar ahir al matí al Ministeri d’Exteriors d’Espanya que permetria la sortida de la resta dels espanyols de la Global Sumud Flotilla detinguts en aigües internacionals, que s’esperava ahir a la nit al tancament d’aquesta edició. Els 27 van sortir de tornada a Espanya, fent escala a Atenes. Estava previst que una part del grup arribés a Madrid a l’aeroport d’Adolfo Suárez-Barajas amb avió militar, amb persones d’altres països de la Unió Europea. Dos grups més havien d’arribar a Barcelona i Bilbao en vols comercials. Aquests se sumaran al primer grup de 21 ciutadans que ja van tornar diumenge, entre ells l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el diputat de Compromís Juan Bordera o el regidor d’Esquerra Republicana Jordi Coronas.
