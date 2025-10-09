Israel i Hamàs observen "avenços cautelosos" en la negociació
La delegació palestina assegura que "els mediadors estan fent importants esforços per arribar a un alto el foc"
Andrea López-Tomàs
Israel i Hamàs continuen amb les negociacions a Sharm al-Sheikh, la ciutat turística egípcia a la vora del mar Roig. "S’hi van observar avenços cautelosos", va afirmar ahir una veu israeliana sobre el diàleg dels dos últims dies. La jornada va arribar a rellevància amb l’arribada de l’enviat especial del president nord-americà, Donald Trump, a la regió, Steve Witkoff, el seu gendre i assessor, Jared Kushner, i el primer ministre de Qatar, Mohammed Abderrahman al-Thani. El grup palestí va fer arribar a la delegació israeliana una llista amb els presoners que volen alliberar a canvi de l’entrega dels ostatges. Els mediadors àrabs creuen que Hamàs estaria disposat a un desarmament parcial, segons informa el New York Times.
Mentrestant, a la Franja de Gaza, el balanç de víctimes mortals diàries continua baixant. En les últimes 24 hores, almenys vuit persones han mort i 61 han resultat ferides, segons el Ministeri de Salut gazià. El dia anterior 13 persones van ser assassinades i 101 van resultar ferides pels atacs israelians. Però es continuen sentint fortes explosions a Ciutat de Gaza, segons informen els corresponsals sobre el terreny d’Al-Jazeera. Malgrat que Israel va dir que ara se centraria sols en "operacions defensives" a l’enclavament palestí, l’ús extensiu de vehicles de control remot que estan carregats de tones d’explosius sumat a l’ús de drons quadrocòpters estan provocant una àmplia destrucció de la infraestructura civil.
També en altres punts de l’enclavament, la presència israeliana continua asfixiant la població. "Avui ens hem despertat amb el so aterridor dels avions de guerra", explica Maram, des de Deir al-Balah, al centre de la Franja. "L’ambient fora és espantós per la presència d’avions militars", explica.
En la segona jornada negociadora, la delegació de Hamàs va tornar a insistir en la retirada completa de les tropes israelianes de l’enclavament, una condició que no està contemplada en el pla de 20 punts del president Trump per posar fi a la guerra. Al seu torn, han sorgit altres punts conflictius en el diàleg, com l’entrega dels cossos dels líders de Hamàs, Yehia i Mohammed Sinwar, que continuen custodiats pels israelians.
Israel no està disposat a entregar-los, ni tampoc vol alliberar el pres d’alt nivell Marwan Barghouti en un possible intercanvi de reclusos palestins per ostatges israelians. Barghouti és un símbol per al poble palestí que ha passat els últims 23 anys de la seva vida entre reixes. Tahir al-Nono, assessor de premsa del cap del buró polític de Hamàs, va declarar en un comunicat des de Sharm al-Sheikh que "la delegació ha adoptat una postura positiva i responsable per aconseguir el progrés necessari i concretar un acord". "Els mediadors estan realitzant importants esforços per eliminar qualsevol obstacle a la implementació de l’alto el foc, i preval un esperit d’optimisme entre tots", va afegir.
"Les negociacions s’han centrat en els mecanismes per implementar el final de la guerra, la retirada de les forces d’ocupació de la Franja de Gaza i l’intercanvi de presoners", va dir Nono, a l’indicar l’entrega de les "llistes de presoners l’alliberament dels quals se sol·licita, segons els criteris i xifres acordats". Les parts involucrades en les negociacions adverteixen que encara és aviat per entregar-se a l’entusiasme. Un diplomàtic estranger va confirmar a Haaretz que la bretxa continua sent significativa i no està clar si la pressió exercida sobre Israel i Hamàs serà suficient per tancar-la.
