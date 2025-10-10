María Corina Machado deixa Trump sense Premi Nobel de la Pau 2025
La líder opositora veneçolana és reconeguda per la seva “incansable defensa dels drets democràtics del poble veneçolà” i per impulsar una transició pacífica cap a la democràcia
El Comitè Noruec del Premi Nobel ha atorgat aquest divendres el Premi Nobel de la Pau 2025 a María Corina Machado, líder de l’oposició veneçolana, per la seva trajectòria en la defensa dels drets humans i democràtics i per la seva “lluita constant per una transició justa i pacífica de la dictadura a la democràcia a Veneçuela”.
Machado, fundadora del moviment Vente Venezuela, ha estat durant anys una de les principals veus contra el règim de Nicolás Maduro. El Comitè ha destacat “la seva valentia i determinació davant la repressió política” i ha assenyalat que la seva tasca “inspira milions de veneçolans i ciutadans del món que creuen en la llibertat i la justícia”.
Amb aquest reconeixement, Machado succeeix en el palmarès a la Nihon Hidankyo, l’associació japonesa de les víctimes de les bombes atòmiques, guardonada el 2024. Aquesta edició arriba marcada per la polèmica generada per les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, que havia expressat públicament el seu desig de rebre el premi.
La decisió del comitè ha estat àmpliament celebrada per diversos líders internacionals i organitzacions de drets humans. A les xarxes socials, centenars de missatges han destacat que el premi “dona veu a la resistència democràtica veneçolana” i reconeix “el coratge d’una dona que ha desafiat la por”.
Machado, en una breu declaració des de Caracas, ha afirmat que rep el premi “en nom de tots els veneçolans que somien amb un país lliure”. També ha reiterat que la seva lluita “no és només política, sinó profundament humana i moral”.
El guardó es lliurarà oficialment el pròxim desembre a Oslo, en una cerimònia que promet tenir un fort simbolisme polític i emocional.
