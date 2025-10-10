Guardó diplomàtic
Aquests són els criteris pels quals s’elegeix el premis Nobel de la pau
Cada any, el comitè Nobel noruec escull el guanyador del prestigiós guardó entre centenars de candidats
El Periódico
El premi Nobel de la pau és un dels guardons que més interès suscita per molts aspectes. El secretisme amb què s’escullen els seus candidats, els membres del comitè que escullen el guanyador o com de variats són els seus nominats són alguns dels aspectes clau del premi.
Segons els termes del testament d’Alfred Nobel, el Comitè Nobel noruec ha atorgat el premi Nobel de la pau des de 1901, però no s’ha sabut mai del cert per què. Alfred Nobel no va deixar cap explicació sobre per què el premi a la pau anava a ser atorgat per un comitè noruec mentre que els altres quatre premis seria manejat pels comitès suecs. El comitè està compost per cinc membres designats per l’Storting (Parlament noruec). La composició del Comitè reflecteix la força relativa dels partits polítics a l’Storting i compta amb l’assistència d’assessors experts especialment designats.
Fraternitat dels pobles
Així, en el seu testament va indicar que el guardó «es distribuirà anualment com a recompensa als que, durant l’any anterior, haguessin prestat a la humanitat els serveis més grans». L’explicació llegada en les seves últimes voluntats prossegueix així: «El total es dividirà en cinc parts iguals, que es concediran: una en qui, en el ram de les Ciències Físiques, hagi fet el descobriment o invent mes important; una altra a qui ho hagi fet en Química o hi hagi introduït el millor perfeccionament; la tercera, a l’autor del més important descobriment en Fisiologia o Medicina; la quarta, al que hagi produït l’obra literària més notable en el sentit de l’idealisme; finalment, la cinquena part a qui hagi laborat més i millor en l’obra de la fraternitat dels pobles, a favor de la supressió o reducció dels exèrcits permanents, i a favor de la formació i propagació de Congresos de la Pau».
Un dels principals esculls per al premi és la burocràcia. D’aquesta manera, les candidatures als premis han de ser presentades per escrit, en un formulari específic en què s’especifiquin les tasques portades a terme per personalitats capacitades per a això segons el parer de la Fundació, «sense que es tinguin en compte recomanacions personals».
Aquestes persones capacitades són els que d’una manera més o menys intencionada derivaran les seves nominacions a persones amb trajectòries amb empremta política o diplomàtica en la majoria de casos. «Els membres actuals i anteriors del Comitè Nobel del Parlament noruec; els assessors nomenats per l’Institut Nobel noruec; els membres dels cossos legislatius nacionals i dels governs dels diferents països; els membres de l’Associació Interparlamentària; els del Tribunal Internacional de la Haia; els del Comitè de l’Oficina Internacional Permanent de la Pau; els membres i socis de l’Institut de Dret Internacional de París; els catedràtics d’Universitat que exerceixin càtedres de dret, història i filosofia i les persones que hagin obtingut el premi Nobel de la pau», són els col·lectius capacitats per realitzar nominacions.
