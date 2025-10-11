CAS CERDÁN-ÁBALOS
La gravació de Koldo que apuntala l’acusació de l’UCO sobre la implicació de Cerdán en la trama: «Fa tres anys hi eres tu»
L’exassessor d’Ábalos assegura en un àudio que un enginyer de Saragossa havia assenyalat l’exsecretari d’Organització del PSOE pels seus vincles amb l’amo de l’empresa Servibanar 2000, Antxon Alonso, i amb un directiu d’Acciona
Tono Calleja Flórez
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha inclòs en el seu últim informe sobre el patrimoni de l’exministre de Transports José Luis Ábalos una de les gravacions que va trobar durant el registre de la vivenda de l’exassessor Koldo García en la qual aquest últim al·ludia a la vinculació de Santos Cerdán amb l’empresariAntxon Alonso 'Guipuchi’, a qui els agents consideren soci a l’empresa de la trama Servinabar 2000 SL del fins fa uns mesos secretari d’Organització del PSOE.
«I és veritat que fa tres anys hi eres tu. Això sí que és cert», etziba Koldo García a Santos Cerdán en la conversa gravada, en la qual prèviament havia comentat al ja exdirigent socialista que «Alfonso, enginyer de mines de Saragossa», «havia discutit amb ‘El Guipuchi’» i s’havien «embolicat» sobre si sortia o no «el projecte de la potassa». L’exassessor d’Ábalos relata que aquest enginyer, vinculat «a un regidor de Saragossa», assegurava que mantenien un deute amb ell: «Antxon i el d’Acciona deuen diners a aquest, a Alfonso. Una bestiesa, 200.000 euros o 150.000 euros demerda», diu l’exassessor, que especifica: «Et va anomenar».
Segons Koldo García, aquest enginyer de mines aragonès havia vinculat en una conversa prèvia l’exdirigent socialista amb les empreses Acciona i Servinabar 2000, aquesta última controlada per Antxon Alonso. «Em va comentar que aquest, Antxon [...] em deu [...], i jo sé que va estar parlant amb Santos, ara que és el secretari d’Organització, i [Alonso] no em vol pagar això». L’exassessor diu després a l’exdiputat socialista que aquest enginyer del planter de potassa li va traslladar que tenia «whatsapps del Guipuchi» que al·ludien al mateix Cerdán. En aquest punt de la gravació, que es va produir el 2022, se sent l’exparlamentari navarrès respondre: «Si té alguna prova que la tregui», davant la qual cosa l’home de confiança d’Ábalos va etzibar: «¡Però té whatsapps de Guipuchi en què t'anomena a tu, tio!».
«No hi tinc res a veure»
En aquell moment, Santos Cerdán es mostra molest: «¿I a mi què m’ha anomenat, si jo no hi tinc res a veure?... A mi que no m’anomeni ni hòsties, si té alguna cosa el que ha de fer és anar al jutjat».
Koldo intenta rebaixar l’enuig de Cerdán, i insisteix que havia de parlar amb Guipuchi, un dels que mantenien el suposat deute del 200.000 euros amb «Alfonso», per intentar arreglar-ho: «Digues a ‘Guipuchi’ que no sigui gilipolles i parli [...] intenta, a veure, arribar a un acord».
Els escorcolls realitzats per la Guàrdia Civil el 10 de juny en diversos domicilis i empreses relacionades amb la trama van permetre als agents recollir evidències que Santos Cerdán va ser propietari d’una part de l’empresa Servinabar 2000, a nom també d’Antxon Alonso, que va ser adjudicatària d’obra pública al costat de la firma Acciona a Navarra i altres parts d’Espanya.
En concret, els agents van trobar una escriptura privada de compravenda, amb data d’1 de juny del 2016, firmada entre Antxon Alonso, en condició d’administrador únic de Servinabar, i Santos Cerdán. En aquest document «el primer transfereix al segon 1.350 participacions socials de les 3.000 que constitueixen la societat».
Una mina de potassa
Precisament, a l’informe del juny sobre Cerdán, l’UCO especifica que els vincles de l’exassessor d’Ábalos amb Acciona es remunten almenys al 2015«amb ocasió d’una explotació minera de potassa entre Navarra i Aragó vinculada a la mercantil Geoalcali. Cal ressenyar que aquesta societat va contractar els serveis d’Acciona en UTE amb una altra petita mercantil de nom Servinabar 2000. El valor afegit que aquesta mercantil pogués aportar a l’UTE amb Acciona adquiriria sentit per la relació existent entre Santos Cerdán, Koldo García i les dues empreses», diu de manera literal la Guàrdia Civil.
«Quan es va forjar el projecte de la referida explotació», denominada Mina Muga, prossegueix el document de l’UCO, «Koldo mantenia una estreta relació amb Santos Cerdán, qui va formar part del Parlament de Navarra des del 2014 fins l’any 2017. Aquell any va ser nomenat secretari de Coordinació Territorial del PSOE i es va traslladar a Madrid juntament amb García», destaca també l’UCO.
Els agents consideren, en aquest sentit, que l’exassessor d’Ábalos hauria sigut «el punt de contacte directe [...] amb el personal de Geoalcali per a l’execució del projecte de Mina Muga i que Santos Cerdán hauria participat d’aquesta relació, sent informat dels avanços del projecte, donant directrius a Koldo García sobre diferents procedirs, així com disposant de certa capacitat de decisió sobre Noran Coop i Servinabar».
«Complir el que vaig prometre»
En aquest sentit, un àudio interceptat al telèfon de Koldo García, que es pot situar en els primers mesos del 2020, posa de manifest que el que va ser assessor de Transports es va comprometre amb una persona no identificada que el Govern socialista autoritzaria una obra entre Navarra i Aragó: «Com que han nomenat nou secretari d’Estat i és la mateixa ministra de Medi Ambient, esperem que per al mes d’abril, més o menys, primers d’abril, estigui resolt, i llavors ja pugui complir el que vaig prometre», diu de manera literal l’exassessor d’Ábalos al Ministeri de Transports.
En la gravació es pot sentir com Koldo García relata que una vegada constituït el Govern, [després de les eleccions del 10 de novembre del 2019] «ja estan donant sortida als permisos; per part de Navarra i Aragó han autoritzat, és favorable, i només queda el DIA [Declaració d’Impacte Ambiental] de Madrid», contesta l’exassessor al seu interlocutor.
«Mirar si va firmar Acciona»
L’UCO adverteix en el seu informe del juny sobre Santos Cerdán que en els dispositius electrònics de Koldo García també es va trobar «una anotació al calendari del seu telèfon mòbil, del dia 28 de desembre del 2015, amb l’assumpte ‘Mirar si va firmar Acciona’, i aquest comentari guarda correlació temporal amb la firma del 24 de desembre de l’acord entre Geoalcali i Acciona».
En els seus últims escrits dirigits al jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente, els advocats de Cerdán, Jacobo Teijelo i Benet Salellas, han ressaltat el suposat paper de Koldo García en les acusacions contra el seu client, a presó provisional des del 30 de juny passat. Així, han al·ludit a la hipòtesi que l’exassessor seria un agent encobert, així com l’«espionatge mitjançant troians com Pegasus». Amb això miren de desacreditar les converses que l’home de confiança d’Ábalos va gravar entre el 2019 i el 2023 i que constitueixen un dels principals indicis contra l’exsecretari d’Organització del PSOE, a presó provisional des del 30 de juny passat.
