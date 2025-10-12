Dotze d’Octubre
Celebrar el que ens uneix en la diversitat
Una vetllada als peus de la plaça madrilenya de Colón, amb la presència de polítics i empresaris, segella la celebració de l’Espanya plural en el quart aniversari d’‘El Periódico de España’.
Líders autonòmics, ministres i diplomàtics participen en aquest tribut a la diversitat
La celebració reafirma el paper de Prensa Ibérica com a punt de trobada de veus diferents
Cristina Andrade del Alcázar
Espanya sencera es preparava per engalanar els seus carrers amb motiu de la celebració del Dotze d’Octubre. Enmig del bullici dels carrers i el ritme frenètic dels transeünts que es desplaçaven per la capital, un oasi de sofisticació i elegància es va obrir pas ahir a ple cor de Madrid per acollir la gran festa de l’Espanya Plural.
Un tribut a la diversitat que caracteritza a cada un dels territoris que conformen el nostre ric panorama nacional i que uneix la suma de veus que encapçala Prensa Ibérica a través dels seus 27 diaris regionals. En aquest context, i coincidint amb el quart aniversari d’El Periódico de España, nombroses personalitats del món de la política, l’empresa, la cultura, la comunicació i la societat civil es van citar ahir en l’exclusiva milla d’or de Madrid, sota la mirada de la plaça de Colón, concretament a la terrassa de Balmoral de l’Hotel Fénix Gran Meliá de la capital.
Espai emblemàtic
Autoritats i convidats es van reunir entorn de l’escenari situat en l’elegant i sofisticada sala interior del recinte, un espai en el qual cada detall sembla estar acuradament seleccionat per teletransportar els assistents a una altra època. El seu estil clàssic, amb parets revestides de fusta; fotografies en blanc i negre, que emboliquen l’habitació i reflecteixen el passat de llocs emblemàtics per tot el món; i els seus sofàs verds vellutats de tall isabelí que recorren la tènue i càlida estança, fan d’aquest saló un lloc acollidor i reposat que anima a compartir una amena conversa, sota la música d’Andrea Rocatti.
L’artista i compositora valenciana va ser l’encarregada de delectar la sala amb la interpretació de la cançó La Vie en Rose (Édith Piaf) a l’inici, i Havana Corazón Espinado (Medley) per tancar la trobada. Una vegada finalitzat l’acte institucional, els assistents es van desplaçar a la terrassa, situada a l’exterior de l’hotel madrileny, per degustar la millor gastronomia i cocteleria d’un lloc emblemàtic.
Una nit agradable va acompanyar a aquesta atmosfera festiva que va acollir, un any més, una suma de veus que recorda la importància de la pluralitat. Entre els convidats a la Festa de l’Espanya Plural 25 es trobaven personalitats com la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, representants de la política regional com els presidents autonòmics Alfonso Rueda (Xunta de Galícia), Adrián Barbón (Principat d’Astúries), i Jorge Azcón (Govern d’Aragó) i els alcaldes de Palma, Jaime Martínez, i de Màlaga, Francisco de la Torre. Autoritats diverses com el president de l’Audiència Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, i diplomàtics com l’ambaixador de la República Popular de la Xina, Yao Jing.
A la cita no van faltar altres personalitats destacades com Eduardo Navarro, director d’Assumptes Corporatius i Sostenibilitat de Telefónica. Els presidents d’Europa Press, Asís Martín Gutiérrez de Cabiedes; de grup Kiss Media, Blas Herrero; de l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), José Joly Martínez, i de l’Associació de Periodistes Europeus, Roberto Cerecedo, van ser presents en una trobada que va tenir patrocinadors com Telefónica, Indra, Iberdrola, Renault, FCC i Cosentino.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquests són els trastorns en nens més diagnosticats als centres de salut mental gironins
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- Mor un motorista en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar
- Llagostera és un any més la capital dels bolets