Trump anuncia l'inici de la segona fase de les negociacions de pau a Gaza després de l'alliberament dels ostatges
Una cimera a Egipte sense representants ni d'Israel ni de Hamàs certifica el pacte que ha de posar fi a la guerra
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat l'inici de la segona fase de les negociacions de l'acord de pau a Gaza després que aquest dilluns s'hagi completat l'alliberament dels vint ostatges que Hamàs encara mantenia segrestats amb vida a la Franja. Així ho ha dit a l'inici de la cimera de líders mundials que se celebra a Sharm al-Sheik (Egipte) i que ha de certificar la fi de les hostilitats entre Israel i Hamàs després de dos anys de guerra. La trobada, presidida per Trump i el president d'Egipte, Abdel Fattah Al Sisi, no compta ni amb representants del govern de Benjamin Netanyahu ni de l'organització terrorista islamista, malgrat que ambdues parts han avalat la proposta de pau promoguda pel president nord-americà.
En declaracions a la premsa abans de l'inici de la cimera, Trump ha dit que les fases del pla de pau que ell mateix ha liderat estan "una mica barrejades", però ha confirmat que les converses per a la segona fase han començat "cara a cara" després que aquest dilluns s'hagi completat la primera fase de l'acord, que era l'alliberament dels ostatges israelians.
Davant dels mitjans, Trump ha elogiat el seu homòleg egipci i ha fet valdre que ha jugat "un paper molt important" en les negociacions de pau a Gaza. Així, el president dels Estats Units ha convidat Al Sisi a formar part de la denominada com a "Junta de Pau per a Gaza", que ha de supervisar el futur govern palestí a la Franja i que estarà presidida per Trump, segons la Casa Blanca, i inclourà altres figures destacades com l'exprimer ministre del Regne Unit, Tony Blair.
Cimera de líders
Trump i una trentena de líders mundials han viatjat aquest dilluns a Sharm al-Sheik per assistir a la cimera de pau que ha de certificar la fi de la guerra entre Israel i Hamàs a Gaza després que la setmana passada el mateix president estatunidenc anunciés que ambdues parts havien arribat a un acord per un alto el foc, el retorn dels ostatges israelians i l'alliberament de prop de dos mil presos palestins.
Es tracta d'una trobada simbòlica que ha de servir per assentar les bases de l'acord de pau i marcar el full de ruta a seguir un cop formalitzat l'alto el foc. Entre els punts a l'agenda de la reunió hi ha els mecanismes de reconstrucció de la Franja, el paper dels països àrabs en la fase de transició del govern de Palestina i la creació d'un fons internacional pel desenvolupament de l'enclavament palestí.
A la trobada -presidida pel president dels Estats Units i el president d’Egipte, Abdel Fattah Al Sisi- hi han assistit els mediadors en el procés de pau -Qatar i Egipte-, i també els caps d'estat i de govern de països com Espanya (Pedro Sánchez), França (Emmanuel Macron) i el Regne Unit (Keir Starmer). En representació de la UE, hi ha assistit el president del Consell Europeu, António Costa.
Per part de Palestina, ha participat en la trobada el president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas. Per part d'Israel i Hamàs no hi assistirà finalment cap representant, malgrat que s'havia assenyalat la possibilitat que participés Netanyahu.
Inici de l'alto el foc i alliberament d'ostatges
La cimera arriba tres dies després de l'inici de l'alto el foc, que va començar divendres passat amb la retirada parcial de les tropes israelianes desplegades a la Franja. L'aturada dels enfrontaments ha anat seguida de l'alliberament aquest dilluns dels vint ostatges israelians que Hamàs encara mantenia segrestats amb vida dins de Gaza des dels atacs del 7 d'octubre de 2023. L'entrega dels captius s'ha completat aquest dilluns, tal com ha confirmat Israel.
A canvi de l'alliberament dels ostatges israelians, el govern de Netanyahu s'ha compromès a deixar en llibertat a prop de dos mil presos palestins. Per ara, no s'ha concretat quan es produirà el retorn d'aquests presos. Hamàs també manté encara els cossos de prop d'una trentena d'ostatges israelians. Segons diversos mitjans internacionals, l'organització terrorista islamista ha anunciat que aquest dilluns entregarà els primers quatre cadàvers.
Una nova era "daurada" per al Pròxim Orient
Abans d'aterrar a Egipte, Trump ha passat el matí a Jerusalem, on ha intervingut davant el parlament israelià, la Knesset, i s'ha reunit amb familiars d'ostatges israelians. En el seu discurs, Trump ha declarat l'inici d'una "era daurada" al Pròxim Orient després de l'acord de pau entre Israel i Hamàs que ha permès l'alto el foc a Gaza i el retorn de la vintena d'ostatges israelians que l'organització terrorista mantenia segrestats amb vida a la Franja.
"Avui els cels estan en calma, les armes han callat, les sirenes s'han apagat i el sol surt sobre una Terra Santa que per fi està en pau", ha dit davant el parlament d'Israel en un discurs de prop d'una hora. "Aquest és el despertar històric d'un nou Pròxim Orient", ha dit Trump davant del parlament israelià. El president dels Estats Units ha estat rebut amb una ovació a peu dret per part dels membres de la Knesset, alguns dels quals portaven la famosa gorra vermella del republicà amb l'eslògan: 'Trump, el president de la pau'.
El líder estatunidenc ha reivindicat així la seva política "de pau mitjançant la força" i ha fet valdre que ha acabat "amb vuit guerres" des del seu retorn a la Casa Blanca, fa vuit mesos. El president nord-americà ha afirmat que "el llarg malson" s'ha acabat i que les "forces del caos que han assolat la regió han estat totalment derrotades". Segons ha dit, els atacs de Hamàs el 7 d'octubre del 2023 van ser "un dels actes més malvats i cruels que el món ha vist mai".
El president dels Estats Units ha felicitat també Netanyahu "per la bona feina" feta, però ha avisat davant tot el parlament israelià que "no és fàcil" tractar amb ell. "Això és el que el fa encara millor", ha assegurat. Trump també ha celebrat que Netanyahu hagi tingut el "coratge" per deixar de "matar, matar i matar" i ha assegurat que el primer ministre israelià serà "recordat" per haver escollit la pau.
"Donald Trump és el millor amic que Israel ha tingut mai dins la Casa Blanca", ha constatat Netanyahu entre els aplaudiments de tota la cambra abans que el líder republicà pronunciés el seu discurs davant la cambra israeliana. "Cap president americà ha fet mai tant per Israel", ha insistit.
Al seu torn, Netanyahu ha agraït "en nom de tota la nació" els esforços de Trump per assolir l'alto el foc, però ha defensat que Israel "ha fet el que havia de fer" després dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre de 2023. "Senyor president, vostè està compromès amb aquesta pau. Jo estic compromès amb aquesta pau. I, junts aconseguirem aquesta pau", ha sentenciat el líder israelià.
