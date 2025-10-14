Sarkozy entrarà el dia 21 a la presó per associació il·lícita
L’expresident francès complirà cinc anys de condemna en un mòdul especial
Leticia Fuentes
Nicolas Sarkozy ja té data d’entrada a la presó. Dimarts que ve, dia 21, l’expresident de França ingressarà al centre penitenciari de La Santé de París per complir cinc anys de presó per associació il·lícita en el cas Gaddafi i es convertirà així en el primer ex cap d’Estat francès a ser empresonat per un delicte comès durant el seu mandat. Desenes de càmeres envoltaven des de primera hora del matí d’ahir el Tribunal de París per obtenir la imatge del condemnat entrant a l’edifici. No obstant, ningú va aconseguir captar aquest moment. No hi va haver ni rastre de Sarkozy entrant o sortint del Palau de Justícia.
Els advocats de l’expresident van presentar ràpidament un recurs d’apel·lació de la sentència que va ser dictada el 25 de setembre. No obstant, el president haurà d’ingressar a la presó la setmana vinent, ja que el Tribunal de París va dictar el seu ingrés immediat, amb suspensió de l’execució davant de "la gravetat excepcional dels delictes comesos". Malgrat que la seva pena encara pot veure’s reduïda durant el procés d’apel·lació, l’exmandatari haurà de dormir a la presó, encara que "amb el cap ben alt", segons va dir ell mateix tot just fer-se pública la condemna fa unes setmanes. El tribunal d’apel·lació tindrà un termini màxim de dos mesos per resoldre.
Segons la sentència, l’expresident és culpable de conspiració per delinquir al permetre que els seus pròxims sol·licitessin al règim libi de Moammar al-Gaddafi finançament il·legal per a la campanya presidencial que li va obrir les portes del Palau de l’Elisi. Sarkozy va ser cap de l’Estat entre el 2007 i el 2012.
La presó de La Santé és coneguda per haver allotjat importants personalitats i criminals, com ara Philippe Pétain, Bernard Tapie, l’exdictador panameny Manuel Noriega i el terrorista d’ETA Josu Ternera. Situada al districte 14 de París, aquest centre penitenciari compta amb una secció per a persones vulnerables, lloc on l’expresident dormirà a causa de la seva avançada edat (70 anys) i la seva condició d’antic cap d’Estat. Això no significa que "tingui un tracte preferencial", va declarar per a BFMTV el secretari de Justícia del sindicat Força Obrera, Hugo Vitry.
Sarkozy no serà l’únic que complirà condemna pel cas Gaddafi. Al seu costat hi haurà l’exministre Brice Hortefeux, condemnat a dos anys de presó, tot i que en el seu cas podria beneficiar-se de la polsera electrònica. També el seu excap de gabinet Claude Guéant, declarat culpable de corrupció passiva i condemnat a sis anys de presó sense ordre judicial per motius de salut.
Una altra cita amb la justícia
El calvari judicial de l’expresident no s’acaba el 21 d’octubre. Sarkozy té una cita amb la justícia el pròxim 26 de novembre, quan el Tribunal de Cassació s’haurà de pronunciar sobre el recurs d’apel·lació que va ser presentat pels seus advocats sobre el cas Bygmalion, en el qual va ser condemnat a un any de presó, del qual sis mesos són ferms.
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià