L’Antonio, afectat per errades del cribratge del càncer de còlon a Andalusia: «Vaig esperar quatre anys els resultats»
La Junta ha assumit que la «greu crisi» del cribratge de càncer de mama pot ser extensible a altres proves diagnòstiques, amb especial atenció a la del càncer de còlon, que afecta més de 300.000 persones a Andalusia
Rocío Soler Coll
Les dones afectades per les errades del cribratge de càncer de mama i col·legis professionals han insistit en nombroses ocasions que aquests problemes han sigut només «la punta de l’iceberg». Fins i tot la Junta d’Andalusia ha assumit que aquesta «greu crisi» pot ser extensible a altres proves diagnòstiques. Amb l’objectiu de pal·liar aquesta situació, l’executiu autonòmic ha posat en marxa un conjunt de mesures en el seu pla de xoc que ampliarà aquest dimecres. Per exemple, ja s’estan analitzant tots els cribratges de càncer, amb especial èmfasi en el de còlon, que afecta més de 300.000 persones a Andalusia. De fet, els sindicats alerten que en aquest tipus de càncer «hi ha un altre gran tap» que provoca retards en els resultats de les proves.
Antonio Giménez, un veí d’Algesires (Cadis) damnificat pels retards en la detecció precoç d’aquest càncer, posa nom i cognoms a una situació que se suma al que ha passat amb el de mama. «Vaig esperar quatre anys els resultats de la colonoscòpia que em vaig fer el 2019», denuncia a aquest diari.
Aquest dimarts, Giménez parlava a la Cadena SER de la seva odissea per tornar al sistema de cribratge després que se’l donés d’alta sense el seu coneixement ni previ avís després de més de 20 anys sotmetent-se a les proves. Aquest home d’Algesires de 71 anys porta des del 2005 en la llista del cribratge del programa de cribratge del Servei Andalús de Salut (SAS) «per precaució» pel seu historial familiar.
«El meu pare va morir el 98, amb 75 anys, d’un càncer de còlon i al meu oncle li van treure un pòlip el 2005. Des d’aquell any em faig les proves sempre», explica en una conversa amb ‘El Correo de Andalucía’. Durant 14 anys Giménez es va fer les proves de detecció precoç a l’Hospital Punta de Europa fins que el 2019 el van derivar a una clínica privada per un concert amb la pública. «En aquesta última prova mai em van enviar els resultats», recorda.
«Em van donar d’alta del sistema sense avisar-me»
Després de més de dos anys de pandèmia, restriccions i tota mena de limitacions als hospitals, el 2023 l’Antonio va decidir personar-se al seu centre de salut, el Menéndez Tolosa, a Algesires, per reclamar els resultats de les seves proves. «Em vaig trobar que m’havien donat d’alta del sistema sense avisar-me, ja no pertanyia al programa de cribratge», relata. Mai ha sabut a què es va deure aquesta decisió que el va excloure de proves a les quals tenia dret pel seu historial familiar, però aquest va ser el començament d’una odissea per tornar a formar part de la base de dades del cribratge de càncer de còlon. «Si m’hagués passat ara, amb tot el que ha passat amb les dones que tenen càncer de mama, m’hauria preocupat molt més».
L’Antonio va poder tornar al primer esglaó d’un procés que, insisteix, se li va fer «etern» i pel qual ja havia passat feia dues dècades. «Vaig tornar al metge de capçalera i li vaig explicar la meva situació. Ell em va demanar una cita al metge especialista perquè em posés en la llista de les proves. Vaig tardar un any a fer-me una colonoscòpia i endoscòpia després d’haver reclamat diverses vegades les proves», narra. Com que ningú li trucava per sotmetre’s a la colonoscòpia i endoscòpia, l’Antonio es va personar al seu hospital fins a quatre vegades per reclamar-les. «Un dia em van donar cita perquè una persona s’havia donat de baixa i, per fi, vaig poder fer-me-les dos dies després».
10 mesos esperant els resultats
A aquest usuari del cribratge li van fer les proves el setembre del 2024, però no s’ha pogut veure amb el seu especialista per saber-ne els resultats fins al juliol d’aquest any, és a dir, han passat 10 mesos fins que ha conegut els seus resultats: no té cap indici de càncer. «He tardat més de dos anys a tornar al sistema del cribratge i després m’han tingut gairebé un any per donar-me els resultats de les meves últimes proves, és desesperant», lamenta.
A aquest veí d’Algesires li toca sotmetre’s a les proves d’aquí a un any i ho té clar: «Esperaré que em truquin i si no em truquen tornaré a insistir».
El cribratge de càncer de còlon arriba al Parlament
Casos com el de l’Antonio han arribat aquest dimarts fins al Parlament andalús. «Hem conegut el testimoni d’una persona a qui en el cribratge del càncer de còlon se li identifica sang, hauria d’haver estat acompanyat d’una colonoscòpia, ningú li ha fet i quan s’ha acudit el càncer s’havia estès a altres zones», ha relatat el portaveu socialista de Presidència, Mario Jiménez, després de fer-se ressò d’una notícia de Radio Sevilla.
Així, ha lamentat que la situació no es redueix exclusivament als denunciats per Amama, sinó que temen que «que salti del cribratge del càncer de mama altres malalties». Per la seva banda el líder d’Endavant Andalusia, José Ignacio García, ha assegurat que «hi ha gravíssims problemes amb el cribratge de càncer de còlon i amb el cribratge de càncer de cèrvix».
«Exigim que es publiqui tota la informació, exigim que es publiquin dades de quantes dones, quines províncies, quins hospitals i quines en són les causes del problema», ha afegit l’andalusista.
