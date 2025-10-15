CAS CERDÁN-ÁBALOS
L’empresària que va assegurar haver portat bosses amb efectiu Ferraz no declara al Senat, però ratifica que va entregar 90.000 euros al PSOE
La compareixença es produeix després que s’hagi conegut l’informe del 3 d’octubre de l’UCO que revela que el PSOE va entregar entre els anys 2017 i el 2021 en efectiu 19.638 euros a l’exsecretari d’Organització del partit José Luis Ábalos
Tono Calleja Flórez
L’empresària que va assegurar haver portat bosses amb 90.000 euros en efectiu a Ferraz, Carmen Pano, ha rebutjat aquest dijous al matí declarar al Senat en la comissió d’investigació que es desenvolupa a la cambra alta, tot i que s’ha ratificat en les seves declaracions en seu judicial en les quals va dir que va entregar a la seu socialista madrilenya dues bosses amb 45.000 euros en efectiu, en total 90.000 euros.
Aquesta compareixença es produeix després que s’hagi conegut l’informe del 3 d’octubre de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que revela que el PSOE va entregar entre els anys 2017 i el 2021 en efectiu 19.638 euros a l’ex secretari d’Organització del partit José Luis Ábalos. Aquestes sumes, que van ser retirades de la caixa de la formació política, es van entregar en algunes ocasions en sobres, tal com apunten les proves descobertes, que també revelen que en aquell mateix període de temps Koldo García hauria rebut 11.291 euros més.
Durant la intervenció del senador socialista José Latorre Ruiz, aquest ha anunciat una querella contra Carmen Pano. També ha assegurat que el PSOE no s’ha beneficiat de la trama de Cerdán i d’Ábalos. «No intentin manipular sobre les despeses de representació, no confonguin diners en efectiu amb diners b perquè saben perfectament que és una manipulació», ha dit. Aquesta asseveració ha sigut contestada pel senador del PP Luis Javier Santamaría Ruiz, que ha dit que «si mentir fos delicte, Pedro Sánchez estaria condemnat a cadena perpètua».
No hi ha correlació
Els agents han detectat que «en alguns casos» hi ha «una correlació entre els missatges que apunten a entregues de diners i les liquidacions de despeses registrades», però que en d’altres «no s’ha pogut confirmar aquesta correspondència». No obstant, fonts del PSOE afirmen que tot està «justificat» i conclouen que l’informe «corrobora que no hi ha hagut finançament irregular».
Els desemborsaments detectats en efectiu, i que Ábalos no hauria compensat per via bancària, ascendirien a, almenys, 95.437,3 euros, assegura l’informede l’UCO, que detalla que d’aquests, 6.887,94 euros haurien anat a «Jésica», l’exparella d’Ábalos que va ser contractada a Tragsat i Ineco per la presumpta influència d’aquest sense treballar però cobrant; 2.953 euros a «Andrea»; 602,15 euros a «Tatiana» (la seva filla), i 3.337,25 euros a «Rosa».
Pano, imputada en el cas hidrocarburs, va declarar al Tribunal Suprem al magistrat Leopoldo Puente haver portat a la seu del PSOE, al madrileny carrer de Ferraz, dues bosses amb 45.000 euros en efectiu. També va identificar la persona que la va portar fins a la seu socialista: Álvaro Gallego, un soci o amic de l’empresari considerat líder al costat del comissionista Víctor d’Aldama de la trama d’hidrocarburs, Claudio Rivas Ruiz-Capillas. Aquest, citat com a testimoni al Suprem, va negar haver pagat als socialistes.
