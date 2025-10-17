SANITAT
València tampoc fa tots els cribratges de càncer
El PSPV denuncia a les Corts que la Conselleria de Sanitat no va citar 90.000 dones que s’haurien d’haver fet una mamografia el 2024.
Lluís Pérez
Un total de 431.663 dones valencianes s’haurien d’haver fet una mamografia l’any 2024 dins del programa del cribratge de càncer de mama de la Conselleria de Sanitat. No obstant, només van ser cridades 341.446 dones, el 79,10% del total, com va denunciar ahir el PSPV a les Corts valencianes. Finalment, hi van participar 223.414 dones, gairebé 12.000 menys que el 2023, com recull un informe intern del departament.
L’informe recull diferències significatives entre les diferents unitats del programa de cribratge. La pitjor dada d’invitació es registra a Xàtiva (València), on només s’ha citat el 40,05% de les dones, 7.262 de les 18.132 en edat de ser citades. De fet, la diputada de Compromís al Congrés Águeda Micó va reconèixer ahir ser una d’aquestes dones que han citat amb fins a dos anys de retard; hauria d’haver-se fet la seva primera mamografia el 2023 a la unitat de Xàtiva i no va rebre la invitació fins al 2025. Micó va qualificar les dades "de molt preocupants" i va criticar el PP "per anar en contra de les dones i de la sanitat pública".
Però a quantes dones no s’ha cridat en cada centre de salut pública? Es pot tenir en compte que hi ha un nombre indeterminat de dones que per les seves circumstàncies particulars –han patit un càncer de mama previ o d’una altra tipologia o bé tenen un altre tipus de patologies– utilitzen un curs alternatiu per fer-se les proves. Això vol dir que, tot i que estiguin entre la població diana del programa de cribratge, no rebran la carta per advertir-les de fer-se la prova.
De plena actualitat
A Benicarló (Castelló), s’ha enviat invitació al 97,42% de les dones, però 197 dones no la van rebre. A Castelló, 10.225 valencianes no van ser cridades. En aquesta àrea, la taxa d’invitació es va quedar en el 74,99%. A València van ser 31.885 dones a qui no els va arribar la carta, que sí que va rebre el 75,34% del total de la població diana. A Utiel (València), es va superar el total d’invitacions perquè l’enviament es va situar en el 102,18%. Es va cridar 93 persones més.
L’assumpte de les mamografies està de plena actualitat pels errors detectats a Andalusia, que afecten 2.000 dones de moment; i per la denúncia de l’actual Consell el febrer del 2024 que va acusar el govern progressista del Botànic d’"haver abandonat" 150.000 dones que portaven dos anys esperant a ser cridades. Un any i mig després, el PSPV assenyala que "la situació a Andalusia no és un cas aïllat, sinó una política del PP que ha privatitzat la sanitat pública". De fet, fa uns dies va demanar conèixer el nombre de mamografies derivades a la privada després del descens en les proves publicat en aquest diari fa unes setmanes.
Per la seva banda, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va acusar el PSPV d’imposar un missatge "teledirigit des de Madrid per tapar Pedro Sánchez" i de fer de l’assumpte una qüestió "política".
